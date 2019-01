A ação investigou uma organização criminosa especializada na venda de carne clandestina que seria destinada a escolas e estabelecimentos comerciais no estado do Acre.

Conforme o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), a apelação da defesa foi negada por unanimidade pelos membros da Câmara Criminal. A reportagem não conseguiu contato com o advogado de Oliveira.

A Polícia Federal no Acre (PF-AC) chegou a divulgar áudios entre o vereador Oliveira e uma mulher chamada Ellen com quem ele negocia a compra de carne clandestina. Em um dos trechos da negociação, a mulher diz que vai verificar se tem alguma sobra de fraldinha, lombinho e chicote para mandar alguns pacotes.

Em seguida, o vereador pergunta se as carnes ficaram muito pretas, pois seriam dadas a crianças em escolas do município de Plácido de Castro. Além de Oliveira, um outro vereador e um advogado e um servidor do Instituto de Defesa Agropecuária do Acre (Idaf) também tiveram as prisões preventivas decretadas na época.