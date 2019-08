Outra questão que Rosildo abordou, sobre a merenda escolar, a escola Valéria Bispo Sabala, está recebendo produtos apenas para três dias de aula

No grande expediente, na Vigésima Segunda (22°), Sessão Ordinária do 3° ano legislativo, ocasião em que o vereador Rosildo Rodrigues (PT), usou a tribuna da câmara municipal de Brasiléia para apresentar suas reivindicações e reclamações para a melhoria da comunidade Brasileense, o mesmo levantou uma pauta em prol dos produtores da região.

“Quero dizer a população da nossa preocupação com a cadeia produtiva da agricultura familiar, estivemos em rio Branco essa semana passada levando essa pauta ao superintendente do Ministério da Agricultura e fomos bem recebidos, porém não trouxemos respostas principalmente em relação as repressões que está acontecendo com os produtores de leite, frango, de peixe e outros, o que sabemos e que vai continuar a repressão contra o produtor”.

E disse mais, “Outra preocupação que estou levantando e com relação ao FPM. O Ano que vem Brasileia vai perder três milhões de reais, dinheiro que dar pra investir na educação, saúde, ramais, em várias áreas, vai deixar de existir esse recurso. Como é que a prefeitura vai poder trabalhar sem esse recurso? Outra questão é sobre a merenda escolar, a escola Valéria Bispo Sabala, está recebendo produtos apenas para três dias de aula, e outros dias não tem. Precisamos tomar providencias porque são 600 alunos que moram diante e precisam se alimentar”, Enfatizou o vereador Rosildo.

