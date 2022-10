Vereadora de Brasiléia insinua que Judiciário estaria de ‘conluio’ para prender vereador e demitir comissionada

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de Educação realizou nesta terça-feira, 25, o lançamento do Projeto de Aprendizagem Escolar Brasiléia – PAEB.

O projeto visa garantir uma ação de intervenção pedagógica para reforçar a aprendizagem dos que estão abaixo do nível básico e que se encontram no 4º ano.

A prefeita Fernanda Hassem participou da solenidade de lançamento, juntamente com a secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira e equipe, gestores e alunos das escolas de ensino fundamental participantes do PAEB.

Com o auxílio dos professores, o aluno, terá a oportunidade de rever os conteúdos das disciplinas em que, anteriormente, não obteve o rendimento necessário e ao mesmo tempo ter uma metodologia diferenciada, em contra turno no auditório da SEME.

A secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, explica sobre o projeto.”O projeto de Aprendizagem Escolar de Brasiléia surgiu por várias razões, e mediante os resultados das avaliações que são feitas em todas as nossas escolas. Detectamos um grande número de crianças que estão no básico e abaixo do básico. Esse projeto vem para fazer a recomposição da aprendizagem, para deixar nossos alunos com as habilidades e as competências necessárias na série em que ele está”, explicou

A prefeita, Fernanda Hassem, afirma que o projeto é de iniciativa do município de Brasiléia. “O projeto de Aprendizagem Escolar vai funcionar no contra- turno do horário que as criança estudam.”O nosso intuito é garantir a recuperação da aprendizagem dos nossos alunos que se encontram no 4º ano, passamos por uma pandemia em que eles ficaram dois anos sem aula presencial, queremos fazer essa correção”, afirmou a prefeita.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários