Na manhã desta sexta-feira (11) ocorreu na sede do Partido Progressista, em Rio Branco, o ato de filiação partidária de cinco prefeitos do interior do Acre. A vereadora Janaína Furtado, de Tarauacá, também ingressa no partido.

Os cinco prefeitos que assinaram o ato de filiação são: Tião Flore, de Epitaciolândia, Bené Damasceno, de Porto Acre, Assis Moura, de Santa Rosa do Purus, Romualdo Araújo, do Bujari, e Ederaldo Gomes, de Acrelândia.

Tião Flores, outro aliado de primeira hora da Frente Popular, afirmou que o grupo político encerrou um ciclo e que ele tem afinidade com o atual governador.

“A Frente Popular do Acre acabou, encerrou um clico, e é natural que haja mudanças. Entrei pela porta da frente na FPA e saio pela porta da frente. Tenho afinidade com o governador e esse é um novo momento político”, disse o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores.

Nomes de esquerda como Janaina Furtado e Romualdo Araujo, que integravam Rede Sustentabilidade e Partido Comunista do Brasil, respectivamente, justificam a mudança afirmando que acreditam no projeto político do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza Gomes.

Janaína Furtado disse que está feliz com o convite. “Mailza e Gladson me dão confiança tanto no aspecto de governo como de pessoa. Gladson sempre esteve presente em Tarauacá, até mesmo durante a eleição, quando fui candidata a governadora na pleito em que ele disputou e sempre houve respeito e tudo isso conta para a tomada de decisão”, frisou Janaína.

O prefeito do Bujari, Romualdo Araújo, que saiu do PCdoB, revelou que saiu pela porta da frente do partido comunista do Acre. “Quero agradecer a todos pela confiança, estamos aqui para contribuir com os projetos”, explicou Araújo.

O secretário geral do partido, Arthur Neto, contou que as alianças são necessárias para o futuro político do partido. “Esse ato consolida um trabalho da senadora Mailza Gomes e do governador Gladson Cameli. Estamos apenas iniciando seu projeto”, declarou Neto.

