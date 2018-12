A Operação Sarcófago prendeu cinco pessoas acusadas de desviarem R$ 5 milhões

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

Após a ‘Operação Sarcófago’ ser realizada nesta quinta-feira (13) pela Policia Federal, a qual culminou na prisão do prefeito André Maia (PSD) e parte do primeiro escalão de Senador Guiomard, todos acusados de desviarem mais de R$ 5 milhões, os vereadores da base aliada do gestor foram convidados a prestar depoimento na sede da PF em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela Policia Federal, seis vereadores da Câmara Municipal foram chamados ainda hoje, são eles: Magildo Lima (Progressistas), Francisquinha do Abonal (PT), Cleilon Nogueira (PR), James Queiroz (PR), Idalete Holanda (PSB) e o presidente do parlamento mirim, Gilson da Funerária (Progressistas)

“Quase todos os parlamentares vieram aqui na manhã desta quinta-feira (13)”, informou. A PF divulgou também trechos de uma conversa onde a testemunha liga para Maia e relata que recebeu apenas uma parte do acordado, cerca de R$ 4.700 e que estaria faltando R$ 300, para completar R$ 5 mil. De imediato, o prefeito responde que iria verificar a situação e que depois acertaria o restante.

Vídeo comprova “Mensalinho”

Em um vídeo, é possível verificar que um operador, preso pela PF, está repassando dinheiro e um homem, não identificado, confere as notas, uma por uma. A ação foi monitorada por um circuito interno instalado em um escritório que não se sabe ainda se fica localizado em Rio Branco ou em Senador Guiomard.

NOTA DA REDAÇÃO:

O repórter Saimo Martins, após a veiculação da reportagem. recebeu informação de um vereador de Senador Guiomard, segundo o qual a colega de parlamento Irmã Chaguinha, do PP, foi equivocadamente incluída entre alvos da operação da Polícia Federal, desta quita-feira. O equívoco já foi devidamente reparado e a ContiNet, sempre pautada pela precisão das informações que veicula, tratou de corrigir o erro. Fica aqui, ainda, o registro de nossas encarecidas desculpas à parlamentar do Progresistas.

