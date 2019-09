Por Fernando Oliveira-ASCOM

Presidida pelo Vereador Presidente, Rogério Pontes (MDB), a 28° Vigésima Oitava Sessão Ordinária do 3° ano legislativo. Aconteceu no Plenário da Câmara Municipal, José Cordeiro Barbosa, nesta, terça-feira,24.

Participaram os parlamentares, Vereador, Antônio Francisco(PT), Vereador, Reinaldo Gadelha (MDB), Vereador, Mário Jorge(MDB), Vereador, Joelso Pontes(PP), Vereador, Charbel Saady(PP), Vereador Rosildo Rodrigues(PT), Vereador Zé Gabrielle, (PSB), Vereador e 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB), Vereador e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT).

Durante o Expediente, A Câmara Municipal de acordo com os Arts. 91 e 92. Do Regimento Interno, concedeu ao Estudante do 5° ano da Escola Municipal Socorro Frota, Riquelme Baima Araújo a MOÇÃO DE APLAUSOS, em reconhecimento de forma pública pela poesia “O lugar onde Vivo”, que foi escolhida para representar o município de Brasiléia na fase estadual das Olimpíadas de Português. Em atendimento ao Requerimento do Vereador Mário Jorge Fiesca(MDB).

A realização das Olimpíadas de Língua Portuguesa é do Itaú Social e do Ministério da Educação, através do Programa Escrevendo o futuro. Segundo a Secretária Municipal de Educação, Luíza Amaral, que participou do ato solene, a Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Educação aderiu ao Programa por entender que contribui para a formação social dos estudantes.

Participaram ainda os Pais do jovem Riquelme, da Escola Socorro Frota, Estudantes, Gestor, Jacinto Dias, Coordenadora, Elisandra Menezes e o Professor Carlos Oliveira (Carlão), que trabalhou com jovem estudante a escrita do gênero literário, poema através de oficinas de produção de texto. O que para ele é motivo de muita alegria ver seu aluno representando o município na competição estadual.

Durante a Ordem do Dia, os Vereadores votaram e aprovaram por unanimidade dois Projetos de Lei N° 022 e N°023 de 16 de Setembro deste ano, oriundos da Chefe Poder Executivo Municipal, Prefeita Fernanda Hassem. O Projeto de Lei N° 22 autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 354.000,00(Trezentos e cinquenta e quatro mil reais), para aquisição de 01(uma) ambulância e 01(uma)VAN para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

E o 2° Projeto de Lei N° 23, Dispõe sobre a Política Pública de Assistência no município de Brasileia. O referido projeto visa organizar a legislação municipal referente área de assistência social, sistematizando-a, permitir que seja dada a efetividade ao desenvolvimento de um conjunto integrado de ações e iniciativas públicas (e da sociedade), de forma descentralizada e participativa, tudo de acordo com as competências do Município em consonância com a Constituição Federal e as normas gerais exaradas pela União.

Em seguida outros dois Projetos de Lei Municipal N° 020 e N°021 de 18 de Setembro 2019, foram encaminhados para as Comissões da Casa Legislativa. Sendo o Projeto de Lei N° 020, Autoriza o Poder Executivo a promover leilão de veículos, máquinas, equipamentos e sucatas inservíveis de propriedade da Prefeitura de Brasileia.

E o Projeto de Lei N°021, Denomina de Raimunda Antônia de Araújo Carneiro de Lima, a Unidade Básica de Saúde, Localizada no Bairro Marcos Galvão. O Projeto encaminhado é oriundo do Anteprojeto de Lei N°03/2019, de autoria dos Vereadores Antônio Francisco(PT) e Edu Queiroz(PT), aprovado por unanimidade durante a 24°Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de agosto do corrente ano.

No grande expediente, os VEREADORES usaram a tribuna da Câmara Municipal para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade. E usaram também a Tribuna da Casa do Povo, Gestor da Escola Municipal Socorro Frota, Jacinto Dias, Professor Carlos Oliveira (Carlão), e o Jovem estudante Riquelme que recebeu a Moção de Aplausos por representar o estado na fase estadual das Olimpíadas de Português com a poesia “O lugar onde Vivo”.

Veja o que disseram:

Vereador, Presidente, Rogério Pontes (MDB), Destacou a falta de recursos humanos e alimentação para os servidores e pacientes do Hospital Regional do Alto Acre,Wildy Viana e lamentou o fato de o único aparelho de raio-x para atender a população do município esteja quebrado e pediu explicações da Gestão da Unidade Hospitalar Wildy Viana.”É uma falta de respeito do Governo do Estado com os pacientes e funcionários do hospital regional WIlde Viana, o aparelho de raio-x está quebrado há mais de dois meses , isso é uma vergonha. Eu gostaria muito que a Coordenadora administrativa do hospital falasse qual é o motivo dessa máquina de raio-x estar quebrado há praticamente dois meses? questiona o presidente da Câmara, Rogério Pontes.

Vereador, Charbel Saady (PP), “O aumento que está ocorrendo na conta de energia já se tornou abusiva. Temos que encabeçar um movimento eu entrei em contato com alguns deputados que também estão se posicionando contra o aumento da energiza.

As crianças das escolas estão em uma situação de vulnerabilidade, existe envolvimento de casos de pedofilia nas escolas. Apresentei uma denúncia e serei ouvido pela justiça. Sugiro que seja criado uma espécie de identificação para regulamentar a entrada de pessoas nas escolas”, Disse.

Líder da Prefeita na Câmara, Vereador, Edu Queiroz (PT), “Fiz uma visita aos moradores do Tabatinga, onde está sendo trabalhado o ramal, muitos executivos passaram e a prefeita Fernanda Hassem vem avançando na organização do município, a prefeitura vem dando celeridade nos trabalhos de ramais como também na zona urbana. Aqui na Câmara temos votado muitos projetos importantes para o município.Energiza.O que está acontecendo é um verdadeiro absurdo, todo mês a conta de energia vem sofrendo aumento. Sugiro que est casa convide os representantes da energiza para se explicar, essa cobrança está fugindo do orçamento da população e sacrificando a vida das famílias”, Salientou.

Vereador, Joelso Pontes (PP), “Estive com moradores do km 84, que solicitaram o melhoramento da ponte que fica localizada próximo da propriedade do seu Neguim, o pessoal da comunidade Arraial também me ligaram.

Solicito que seja encaminhado ofício para o gerente do hospital para esclarecer sobre a questão alimentação. Temos que convidar o coordenador da Reserva Chico Mendes, para fazer uma reunião para discutir o plano e o que está acontecendo”, Destacou.

Vereador, José Gabriele (PSB) “Aqui cada um defende os seus, ou o que acredita ser certo. O secretário de Finanças deixou bem claro a questão do PCCR, mas nenhum vereador lhe procurou para saber o impacto que causaria o PCCR para o município. A prefeita fez o que pode fazer, ela pegou esse município acabado e está conseguindo colocar em ordem. Está chegando 600 toneladas de asfalto em Brasiléia, 400 foi comprado com recursos próprios. Energiza tem que ter explicação para o aumento da conta de energia como também a falta da energia que vem ocorrendo”, Enfatizou.

Vereador, Reinaldo Gadelha (MDB) “Solicito da Secretaria de Obras reforma da Ponte do km 26.Fui procurado por 2 produtores que disseram que estão pagando mais caro pela hora das máquinas para fazer mecanização. Solicito Informação da Secretaria de Agricultura. Peço informações ao setor competente sobre a lista das ruas que serão inseridas no melhoramento em 2019”, Reivindicou.

Vereador, Rosildo Rodrigues (PT) “Solicito iluminação para campos de futebol na zona rural e a construção de pista de motocross. Peço que seja feito planejamento pelo o executivo com os maquinários para atender as comunidades os Ramais, destoca e piscicultura, entre outros. Solicito melhorias para o ramal 84, pois lá se concentra os maiores produtores de feijão e melancia.Eu nunca tinha visto empresários dar sacolão para o hospital. O vereadores tem que ir na escola Valéria e saber porque os alunos só comem pão com mortadela? A merenda não está à altura dos estudantes.A prefeita Fernanda tem se empenhado muito pelo município, o que ela faz, poucos governos fazem. Peço ao Ministério Público que faça uma investigação no hospital”, Solicitou.

Vereador, Rozevete Honorato (PSB), “ Quero parabenizar o estudante Requeime Braima que está recebendo a Moção de Aplausos pela sua participação nas Olimpíadas, parabéns a esse aluno que orgulha o município. Que seja encaminhado documento para os deputados Manoel Morais, Genilson Leite e Daniel Zen que tem interesse de discutir o aumento da conta de energia, a conta de água também aumentou.Eu não tenho dúvidas com aprovação do PCCR, os servidores vão entender que não fizemos nenhuma maldade”, Lembrou.

As Sessões da Câmara Municipal acontecem às terças-feiras a partir das 8:00 h. Participe e fique informado das ações do nossos vereadores na casa do povo.

