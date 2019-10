Por Fernando Oliveira/ASCOM

Mediante o aumento considerável nas contas de energia no mês de setembro. O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes (MDB) e os parlamentares, Vereador, Antônio Francisco(PT), Vereador, Mário Jorge(MDB), Vereador, Joelso Pontes(PP), Vereador, Zé Gabrielle, (PSB), Vereador, Rosildo Rodrigues(PT), Vereador e 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB), Vereador e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT), e o Vereador Vice Presidente, Marquinhos Tibúrcio (PSDB), se reuniram na segunda-feira, 30, na Câmara Municipal com o diretor Técnico-Administrativo da Concessionária de Energia Elétrica – ENERGISA, Ricardo Xavier.

Participaram ainda a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia – STRB, Francisca Bezerra, representante das empresas de produção, Dom Porquito e AcreAves, Renato Anjos, produtores rurais e os moradores da cidade que também se sentem prejudicados com aumento na tarifa de energia elétrica no talão de luz, principalmente do mês de Setembro.

O Diretor da Energisa negou que o valor do kwatt/hora tenha aumentado recentemente, e reafirmou que não é a empresa que define tarifa da energia elétrica e sim a Agência Nacional de Energia Elétrica. E culpou segundo ele o aumento do consumo de energia e a bandeira tarifária pelo aumento da cobrança na tarifa de energia. E disse ainda não haver adulteração no medidor de energia por parte da empresa.

“Não houve aumento de tarifa, a tarifa é a mesma. O que teve foi a inserção de bandeiras tarifárias que saiu de amarelo para vermelho, e um consumo maior por causa da temperatura. Sobre a questão de adulteração, a Energisa é uma Empresa que tem 114 anos, com 11 distribuidora, atendemos todas as regiões do Brasil, repudiamos essa questão de fazer alteração em medidor, as medições são feitas por empresas credenciadas, os medidores são reguladas pelo, Inmetro, e todo pedido de ressarcimento de danos em equipamentos eletrônicos podem ser feito para a nossa empresa pelo nossos canais de atendimentos. 0800 647 7196 ou nos postos de atendimento”, Destacou.

Para o Presidente da Câmara, Rogério Pontes, a situação das famílias que receberam o talão de luz com o valor alterado é muito triste. Disse que não dar para entender a explicação feita pela empresa e que não convence a população.

“Eu quero agradecer as pessoas que participaram dessa reunião, agradecer a vinda do Ricardo Xavier, representante da Energiza. Porém, o que me deixa triste é a situação das pessoas que receberam seus talão de luz com o preço alterado de um mês para outro e que não dar para entender mesmo com ele explicando, não convence as pessoas que estão no prejuízo, mas fizemos nossa parte como representante do povo, porque não é fácil para um Pai de família que ganha uma salário mínimo chegar ao fim do mês e pagar R$ 400 a 500 reais. Agradecemos os vereadores e a comunidade que participaram “Enfatizou.

A Dona Gasparina de 72 anos que mora sozinha em casa no Bairro José Moreira, lamentou muito aumento do valor de energia no talão de luz porque disse que tem gastos com a sua saúde” Eu não esperava esse aumento no meu talão de luz, antes eu pagava de R$ 90 a 100, 00 reais e agora veio de R$ 142,00, ficou pesado, porque tenho muitos gastos com medicamentos e exames, e se não pagar eles cortam”, Destacou.

O Vereador Joelson Pontes, propositor da reunião com os Vereadores do município, comunidade e a Empresa fornecedora de Energia, Ernegisa, falou da preocupação da população com o aumento no valor do talão de luz em um mês.

“Nós temos sido procurado pela população que reclamam do aumento que teve de um mês para outro, com valores muito alto, como por exemplo, um talão que 60,00 passou para 300, sentei com o presidente da Câmara e ligamos para o Ricardo Xavier, representante da Energisa no estado, e ele se dispôs a vir aqui e explicar para os diversos segmentos que esteve aqui representado, foram duas horas de reunião em que eles trouxeram explicações e cabe a nós representante do povo, tomar as medidas necessárias”, Disse.

O 2° Secretário da Mesa Diretora, Vereador, Rozevete Honorato. Falou do papel dos Vereadores nessa discussão e destacou também os prejuízos causados pelas as constantes quedas brusca de energia.

“Estamos aqui cumprindo nosso papel, convidamos o Ricardo da Energisa, para fazer seus esclarecimentos e responder algumas perguntas dos consumidores pela questão desse aumento absurdo do mês de Setembro. Sobre as contas de energia, onde ocorreu alguns blecautes que causou prejuízos para empresas e produtores de frango, eu mesmo perdi minha geladeira na questão de liga e desliga a luz no período de 17 a 18 de Setembro, os vereadores estão Há muita reclamação de cobrança abusiva nas contas de luz no Acre. Moradores prometem ir à Energisa protestar em frente à empresa de parabéns porque estamos fazendo o nosso papel”, Frisou.

Há muita reclamação de cobrança abusiva nas contas de luz no Acre e em outros Estados da Federação. E está previsto para o dia 03 de outubro acontecer manifestações simultâneas contra a empresa Energisa nos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso. Os atos ocorrerão em razão de supostos abusos que a companhia estaria cometendo contra consumidores nesses estados da região norte.

