Por Fernando Oliveira/ASCOM

Presidida pelo Vereador Presidente, Rogério Pontes, a 34° Trigésima Quarta Sessão Ordinária do 3° ano Legislativo. Aconteceu no Plenário da Câmara Municipal, José Cordeiro Barbosa, nesta, terça-feira,05.

Participaram o Vereador, Antônio Francisco(PT), Vereador, Charbel Saady(PP), Vereador Mário Jorge(MDB), Vereador Joelso Pontes(PP), Vereador Rosildo Rodrigues(PT), Vereador Zé Gabriele(PSB), Vereador e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT) Vereador e o 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB) e o Vereador Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio(PSDB).

Para Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, os trabalhos ocorridos durante a sessão foram tranquilos entre eles o início do debate sobre o orçamento de 2020 para o município que será votado na última sessão do ano no dia 10 de dezembro. E o Vereador Presidente saiu também em defesa do Poder Legislativo do Município e convidou a comunidade para acompanhar as ações dos Vereadores na casa do povo.

“Hoje a sessão foi muito tranquila, e eu quero parabenizar todos os vereadores, iniciamos discussão sobre o orçamento 2020 que já está em nossas mãos, os vereadores estão fazendo os estudos para que a gente vote na última sessão dia 10 de Dezembro, que é importante a população ficar sabendo. Os que comentam que o poder legislativo está parado, tem que ter mais conhecimento, tem que participar das sessões para poder falar, os 11 vereadores estão fazendo o melhor por Brasiléia, só não ver quem não quer o avanço que Brasiléia está tendo. Eu quero parabenizar todos vereadores, e dizer que pessoas que falam que os vereadores estão parados, essa pessoa precisa ter conhecimento. 2020 é ano de eleição e quem achar que é melhor que os vereadores que estão na atual legislatura, se candidate e vença as eleições. Os vereadores estão fazendo o que podem, de acordo com a estrutura que tem. Convido a população em geral para participar das sessões nas terça-feira, a partir das 8h da manhã para adquirir mais informações do que acontece na Câmara de Vereadores “, disse o Vereador Presidente.

No Grande expediente, os parlamentares usaram a tribuna da casa do povo para debater os assuntos mais relevantes de interesse da comunidade.

Veja o que disseram

Vereador Mario Jorge (MDB), falou da sua preocupação com a estrutura da BR317 sentido Rio Branco Assis Brasil e denunciou que além da crise de água e falta de produtos para tratar da água em Brasileia a gerência do Depasa saiu do aluguel mais barato de 1.800 reais e passou a pagar um outro local mais caro onde está funcionando agora administração do órgão no município no valor de 5.000 mil reais.

“Peço ao Dnit faça tapa um tapa buracos na Manoel Marinho Monte. Estou preocupado com a situação da BR 317, sentido Rio Branco e Assis Brasil, se não haver uma ação urgente, poderá ficar igual a de Cruzeiro do Sul. O recurso para construção da quadra da escola Socorro Frota foi desenvolvido pela Prefeitura. Sugiro uma parceria entre a prefeitura de Brasiléia com o país vizinho para tirar as dragas que estão do lado Boliviano, eles têm interesse.

Peço que seja feita a troca de lâmpadas das ruas Pedro Alexandrino, e também em ruas do Leonardo Barbosa e melhoria na iluminação da Rua Francisco Araújo da Silva, pois não tem poste no local.

Depasa

Se não fosse o bastante a crise de água que está em nossa cidade a falta de produtos para tratar da água. A gerência do Depasa em nosso município, resolveu sair do aluguel mais barato de 1.800 reais e ir para outro local mais caro pagando mais de 5.000 mil reais por mês . Peço que seja encaminhado documentos ao MP e Assembleia Legislativa para que tomem providências sobre este caso”, solicitou o Vereador.

Vereador Vice Presidente, Marquinhos Tibúrcio (PSDB)

“Quero pedir um melhoramento para o ramal principal do ramal 59. Que o Setor de Cadastro possa entregar o boleto de pagamento dos feirantes pelo menos 10 dias antes do vencimento. Solicito ao Depasa rede de água para Rua José Rabelo, e a Energisa rede de energia para a mesma rua”, reivindicou o Parlamentar.

Vereador Antônio Francisco (PT)

“Quero comentar o esforço e dedicação da prefeita Fernanda Hassem e sua equipe na busca investimentos para o município, tenho presenciado seu esforço na busca de melhoria para Brasiléia.

Eu tenho dois eixo de preocupação com a zona rural, que é sobre a questão da produção e acesso.

Dizer do nosso contentamento com retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, pelo governo do estado, mesmo faltando pouco para terminar o ano mais já vai ajudar muito.

Quero falar ainda sobre a questão dos ramais, que seja feito um levantamento dos pontos que estão em situação mais

Críticos e mais distantes, sabemos que não temos condições de atender 50% dos ramais, mais é possível fazer um melhoramento nos pontos que podem ficar isolados com o aumento das chuvas.

Venho pedir que a prefeitura por meio da Secretaria de Obras venha fazer a limpeza das laterais do Ramal do Polo e do 13, o capim está avançando, e é grande o movimento nesses ramais

Sobre Lei de gestão democrática da educação, estamos no aguardo da referida lei, terá toda a nossa atenção.

O abastecimento de água continua sendo racionada, infelizmente não tem voltado normal”, lamentou o Vereador.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB)

“Peço que seja feito pelos menos um piçarramento nos pontos críticos do ramal 59, e faça limpeza das ruas da Agrovila km 26. Que a Secretaria de Obras veja a possibilidade de interligar o Bairro Alberto Castro ao Eldorado.

Precisamos que a Secretaria de Agricultura do estado nos informe quando esse maquinários vão estar à disposição dos produtores. Os tratores estão parados e os produtores estão nos cobrando, e ainda querem que os produtores paguem por dia, parece que o coordenador local já está sendo exonerado do cargo”

Tem um programa de rádio dizendo que a prefeita está trabalhando sozinha, e isso não é verdade, estamos aprovando projeto e fazendo a nossa parte como vereador”, frisou o Parlamentar.

Vereador Joelso Pontes

“Uma sessão produtiva, apresentei indicação para a Rua Manoel Ribeiro e para Travessa Vila Rica que fica paralelo, também fizemos um pedido para a prefeitura para fazer a manutenção e limpeza do Parque Centenário, onde muitas pessoas ainda utiliza o espaço para fazer caminhada. Solicitei da prefeitura informação de quantas comunidades estão sendo beneficiadas com tratores e implementos agrícolas. Encaminhamos um documento para a Casa Civil do Governo do Estado pedindo o pagamento dos funcionários da empresa Limpacre que presta serviços no hospital de Brasiléia que estão a 3 meses sem receber. Sugeri ao Superintendente do INCRA no Acre que ceda um espaço lá no Centro de Florestania no km 26 para a associação de moradores, solicitei a emissão de uma nota de pesar em nome do Sr Miguel Cosmo 93 anos, falecido na última semana e que muito contribuiu com a nossa região”, lembrou o Vereador.

Vereador Rosildo Rodrigues (PT)

“Estamos encerrando o ano 2019, foi um ano muito difícil. Eu que fazer um pedido ao Senador Sérgio Petecão, temos produtores que perderam toda a produção nas alagações, e a inadimplência com o Banco da Amazônia é grande. Precisamos de um senador e deputado federal para apresentar um projeto de lei de renegociação de dívidas dos produtores para que possam continuar produzindo.

A Dom Porquito está comprando suínos de Rondônia, peço ao governo do estado que continue o incentivo na cadeia de suínos aos produtor. Sugiro fazer uma comitiva para conversar com o governo do estado sobre esse assunto”, enfatizou o Vereador.

Vereador Rozevete Honorato (PSB)

“Quero informar que através da audiência pública sobre segurança na fronteira realizada em Brasiléia, a operação Gefron que foi pautada através da audiência já está no município para ajudar combater a criminalidade.

Fui procurado por pacientes do INSS que necessitam de periferia, e Brasileia está sem médico. Eu peço que seja contratado um outro, pois as pessoas estão sendo prejudicados com seus benefícios pela ausência de médico em Brasiléia.

Peço que a Secretaria de Obras faça um melhoramento no ramal do km 26, onde lá se abriu uma cratera no meio da ladeira.

Solicito que o Setor de Cadastro através da Obras faça limpeza nos terrenos vazios no centro da cidade e também uma limpeza no córrego que cruza a avenida João Jovino próximo escola Menino Jesus e melhoramento na entrada da Chácara São José”, ressaltou o Parlamentar.

