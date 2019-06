Em audiência pública, realizada na manhã desta sexta, 28, vereadores de Rio Branco discutiram com a equipe financeira da prefeitura, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2020.

O debate foi conduzido pelo vereador Rodrigo Forneck (PT), autor do requerimento e prestigiado por demais vereadores. Infelizmente não houve a participação popular e nem lideranças populares.

“Infelizmente não tivemos a participação popular, mas fizemos nossa parte em divulgar, mobilizar e está gravado na internet para que a população possa saber o que tratamos para melhorar o serviço prestado na capital”, destacou Rodrigo.

A secretária municipal de finanças, Janete Santos, explanou as projeções dos últimos dez anos, assim como reservas para casos de emergência e responsabilidade fiscal que a prefeitura vem trabalhando.

“A prefeita juntamente com a equipe financeira tratam com grande responsabilidade os serviços necessários a serem feitos, que não causem impacto a população. Vivemos tempos de crise em todo pais, mas o esforço é grande para poder atender a demanda, aguardamos a liberação das emendas parlamentares para que possamos fluir ainda mais nos serviços, como asfaltamento, iluminação publica, serviços essenciais entre outros já constados no planejamento anual”, disse Janete.

Para a vice-presidente da Câmara, vereadora Lene Petecão (PSD) a prefeitura está com um olhar atento as fiscalizações que são feitas e que está trabalhando com responsabilidade.

“Eu e meu colegas notamos o trabalho que a Socorro Neri (PSB) vem fazendo na cidade. Demorou a se fazer os atendimentos na cidade, mas também entendemos que é algo que não depende somente dela, mas da esfera federal e a burocracia, hoje notamos as mudanças. Continuamos a fiscalizar e colaborar no que for em beneficio da população de Rio Branco”, frisou Lene.

Participaram da audiência os vereadores Mamed Dankar (PT), Artêmio Costa (PSB), Elzinha Mendonça (PDT), Sandra Asfury (PSC) e João Marcos (PMDB). O presidente justificou sua ausência por estar dando expediente na fiscalização.

Victor Augusto – ASCOM/CMRB

Comentários