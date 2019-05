Uma equipe preparada para enviar tão logo resolva a parte burocrática do contrato para enviar o pessoal

Moradores da cidade de Xapuri, juntamente com vereadores da base do governo e oposição, procuraram a imprensa para denunciar que os trabalhados de manutenção da balsa que faz a ligação do Bairro Sibéria para a cidade, estaria parado a cerca de 11 dias.

Segundo o vereador Gessi Nascimento da Silva – PMDB, teriam passado a informação de que a ordem para o início dos trabalhos estaria na sede do Deracre na Capital. Comentou ainda que a balsa que está realizando o trabalho de atravessar pessoas e veículos, estão na mira do Corpo de Bombeiros e Ministério Público.

“Não é porque somos da base do governo que iremos ficar parados vendo os moradores isolados sem o seu direito de ir vir. O povo do Sibéria é humano, precisa de mercadoria, comer e aqui fica meu repúdio na parte do governo (…) e o povo de Xapuri está se sentindo lesado”, des­abafou o vereador.

Em contato com o Secretário de infraestrutura do Acre, Thiago Caetano, disse que os trabalhos estariam parados devido o entrave burocrático para contratação de uma empresa. “Essa balsa durante vários anos estava com problemas e corria risco de afundar. Então achamos melhor parar”, disse.

Contou que já havia conversado com o engenheiro Ítalo Medeiros, diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre), e que lhe foi passado que um contrato emergencial está em andamento e a expectativa seria de hoje (terça-feira, 14) para amanhã (quarta-feira, 15) e já possa enviar o pessoal para que possa fazer essa recuperação ainda nesta semana.

“O material já estaria disponível e uma equipe preparada para enviar tão logo resolva a parte burocrática do contrato para enviar o pessoal para lá”, disse Thiago Caetano.

OUÇA AUDIO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA THIAGO CAETANO ABAIXO.

VEJA VÍDEO REPORTAGEM COM ALMIR ANDRADE

Comentários