O prefeito Ilderlei Cordeiro levou os vereadores e presidentes de bairro de Cruzeiro do Sul para visitar as obras de infraestrutura de vias, que estão sendo executadas com a tecnologia micro revestimento asfáltico, a partir do polímero com área. O município se tornou referência por desenvolver um tipo de asfalto mais resistente e barato.

“Essa fórmula é exclusiva do nosso município, pois em todo o Brasil não havia ainda uma experiência de polímero com área. Começamos recapeando as vias principais e já passamos para as transversais. Tão logo chegue o verão definitivamente, vamos atuar nas demais ruas. Peço a paciência e compreensão dos moradores, pois em breve chegaremos a outros bairros”, salientou o prefeito.

Cruzeiro do Sul é o primeiro município acreano a investir em micro revestimento asfáltico. A maior parte dos insumos necessários, como o cimento, por exemplo, são produzidos na região. Além de ser mais resistente, a nova tecnologia garante uma economia de 40% de recursos e maior durabilidade nos serviços de tapa-buraco e recapeamento das ruas.

Segundo o prefeito, com a ajuda do Estado é possível dobrar o planejamento da gestão e pavimentar ainda mais ruas em Cruzeiro do Sul. Em dois meses de trabalho, a Prefeitura já recapeou 10 quilômetros de vias públicas.

De com o presidente do Sindicato de Mototaxistas, Zaldo Nobre, a pavimentação das ruas evita prejuízo aos veículos e beneficia todos os moradores de Cruzeiro. O presidente do Morro da Glória, Erivelto Castro, agradeceu o empenho do prefeito. “O meu bairro foi bastante contemplado e os moradores estão muito satisfeito. Só tenho a agradecer não apenas pelo asfalto, como também pelas calçadas e iluminação pública das ruas. O prefeito Ilderlei está de parabéns”.

Comentários