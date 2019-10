Por Fernando Oliveira/ASCOM

A partir deste mês de Outubro está aberto o Orçamento Geral da União (OGU) de 2020, e os Vereadores foram convidados pela Prefeita Fernanda Hassem para debater as indicações relativas a OGU (Orçamento Geral da União), para o próximo ano, destinados ao município de Brasileia, através de Emendas Parlamentares.

O encontro aconteceu no Cedup na quinta-feira, 3, com a equipe municipal, representantes da sociedade civil organizada, como lideranças de bairros, Presidente da Associação Comercial, Inês Tiziana, e a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisca Bezerra, dentre outros participantes.

Da Câmara Municipal, participaram o Vereador Presidente, Rogério Pontes (MDB), Vereador e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT), Vereador e 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB), e os Vereador, Mário Jorge Fiesca (MDB), Vereador, Vereador Rosildo Rodrigues(PT).

O objetivo da reunião segundo a Prefeitura de Brasileia, foi unir os setores para que de forma participativa, sejam discutidos os investimentos prioritários para Brasiléia, que serão apresentados posteriormente junto aos parlamentares.

Para o Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes(MDB), o momento é de oportunidade para os vereadores participarem diretamente de indicações de emenda parlamentar que vai beneficias as áreas que mais precisa no município.

“Para nós vereadores que todas as terças- feiras na tribuna da casa do povo, fazemos indicações para a Prefeitura de Brasileia e para o Governo do Estado fazer melhorias na Infraestrutura, Saúde, Segurança e Educação e em outras áreas do nosso município. Estamos hoje tendo a oportunidade junto com a Prefeita Fernanda Hassem e sua equipe técnica de fazer indicações diretamente para os nossos parlamentares federais destinar recursos que possa atender as reivindicações da comunidade”, Disse o Vereador Presidente, Rogério Pontes.

