O Vereador 1° Secretário e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz, e o Vereador 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB). Participaram na sexta-feira,26, da 1° formatura do Proerd kids em Brasileia.

O 10º Batalhão da Polícia Militar de Brasileia, formou na Escola Municipal Rural, Antônio Carneiro, no Ramal do Polo Agroflorestal. A 1° turma Kids de 15 crianças e 13 estudantes do 5° ano no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à violência – Proerd. Coordenado pelo Sargento Plácido no município.

Participaram ainda a Prefeita Fernanda Hassem, Tenente Edmilson,PMAC, Secretária Municipal de Educação, Luíza Amaral, Gestor, Professores e toda a comunidade escolar.

Os parlamentares convidaram ainda o Sargento da Polícia Militar e Coordenador do Proerd em Brasileia, Plácido Filho. Para receber Moção de Aplausos da Câmara Municipal.Pelo os relevantes serviços prestado as crianças e jovens do município através do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd. Em Setembro durante a Sessão Solene de Comemoração ao Aniversário do Poder legislativo MunicipalPor

Fernando Oliveira/Ascom.

