Na manhã desta, quinta-feira,18, o vereador presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes(MDB)Vereador Vice Presidente Marquinho Tibúrcio(PSDB) e o vereador Rosildo Rodrigues(PT). Participaram da abertura da Feira Agricultura Familiar com forró cultural no mercado municipal Ocimar Rego do Albuquerque, no centro da cidade.

Onde conta com a participação de dezenas de produtores rurais e feirantes de hortifrúti, com verduras, frutas, legumes e artesanato manual.

Ação é desenvolvida, pela Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Setor de Cadastro. Que passam a realizar a Feira da Agricultura Familiar todas as quintas-feiras a partir das 5:00 horas da manhã no mercado municipal. Gerando aquecimento na economia local.

Participaram Secretário Municipal de Agricultura Zé Gabriele, Secretária Municipal de Educação, Luíza Amaral, Secretário de Cultura, Raimundo Lacerda, Chefe do Setor de Cadastro, Silvio e a comunidade em geral.

O Vereador Presidente, Rogério Pontes, falou da importância da agricultura familiar na vida das pessoas” Estamos felizes eu e todos os vereadores de Brasileia, em ver a produção familiar que tem o nosso apoio total na Câmara. Sendo incentivada e valorizada pela Prefeitura do município. Pois é da Agricultura familiar que chega o alimento saudável na mesma de quem mora na cidade. Aliás é ela que alimenta todos nós sem a agricultura agente não conseguiria viver. Por isso temos que valorizar ainda mais a produção familiar e garantir as condições para os produtores desenvolverem o seu trabalho”. Finalizou.

Por Fernando Oliveira/ASCOM

