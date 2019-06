Por Fernando Oliveira/Ascom.

Abrindo as comemorações do aniversário de nove dias do município. O posto de saúde Antônio Correa da Cruz, no km 19 zona rural de Brasileia, foi inaugurado neste Sábado, 29.Alguns vereadores participaram da inauguração e parabenizaram a Prefeita Fernanda Hassem e equipe. Pela boa estrutura da unidade de Saúde da Família.

Estiveram presentes os parlamentares, Rogério Pontes(MDB),Vice Presidente Marquinho Tibúrcio,(PSDB), Antônio Francisco(PT),Mario Jorge Fiesca(MDB),Rozevete Honorato(PSB),Jurandir Queiroz(PROS).

O presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, parabenizou o Ex Senador da República, Jorge Viana(PT), pela emenda parlamentar de mais de 400 mil reais destinada para a construção da Unidade Básica de Saúde na comunidade e a prefeitura de Brasileia, pela excursão da obra. Ele explicou que tem alegria de fazer parte de um ato tão importante para a vida das pessoas. O evento contou com a presença da prefeita, Fernanda Hassem, seu esposo, Dr Sander César,Dep. Maria Antônia,Ex Senador, Jorge Viana, secretário municipal de Saúde, Francisco Borges e a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisca Bezerra.

O posto promete beneficiar centenas de famílias da localidade. A Secretaria de Saúde acredita que serão realizados, vários atendimentos por mês. No local serão oferecidos serviços de acolhimento, vacinação, medicação e planejamento familiar, além de cadastro e visitas domiciliares a moradores das comunidades, realizadas por agentes de saúde. O posto de saúde contará com médicos, enfermeiros e outros profissionais da área. Além de pessoal de administração e limpeza.

1 de 8

Comentários