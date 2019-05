Por Ascom/Fernando Oliveira.

A senadora da República, Mailza Gomes fez uma visita oficial ao município, nesta terça-feira,30,e se reuniu com a Prefeita Fernanda Hassem, Vice Prefeito Carlinhos do Pelado e o presidente da Câmara municipal Rogério Pontes, acompanhado dos vereadores Antônio Francisco (PT), Edu Queiroz (PT), Mário Jorge (MDB), Rosildo Rodrigues (PT), Rozevete Honorato (PSB), e o Vice Presidente Marquinho Tibúrcio(PSDB).

Com auditório lotado no Centro Estadual de Educação Permanente(CEDUP), a senadora Mailza Gomes, apresentou a proposta do seu mandato a população de Brasileia. Em trabalhar e fortalecer o apoio aos municípios. Em todas as áreas entre elas, saúde, produção, educação, segurança e infraestrutura.

A pedido da Prefeita Fernanda Hassem a Senadora garantiu articular juntos aos setores competentes do governo do estado e do governo federal a sinalização da avenida Dr Manoel Manoel Marinho Montes.

O vereador Presidente, Rogério Pontes, agradeceu a visita da senadora, e colocou a poder legislativo municipal a disposição da parlamentar do congresso nacional. Para que em parceria com a prefeitura e o governo do estado as reivindicação da população do município, sejam atendida também por meio de emenda parlamentar da senadora destinada a Brasileia.

