Nesta sexta-feira,13, os vereadores da Câmara Municipal, participaram do ato de entrega de maquinários e equipamentos agrícolas que serão utilizados nas comunidades Rurais do município. Visando atender os pequenos e médios produtores rurais na produção e na agricultura de subsistência

O ato aconteceu na saída da cidade no bairro Alberto Castro. Contando também com a presença da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, o vice e Secretário de Obras, Carlinhos do Pelado, Secretário de Agricultura, Zezinho Araújo, Dep. Maria Antônia, representante do Sindicato de Produtores Rurais e Presidentes de Associações rurais.

Acompanharam a entrega os vereadores, Vereador, Presidente da Câmara, Rogério Pontes(MDB), Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio(PSDB), Vereador e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT), Vereador e 2°Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB), Vereador, Antônio Francisco(PT), Vereador, Mário Jorge(MDB) e Vereador, Zé Gabriele(PSB).

Foram apresentados aos produtores rurais, uma escavadeira hidráulica, uma Pá carregadeira, um trator de pneus, uma mini carregadeira,3 colhedora de forragens e 3 plantadeiras adubadeiras e um ônibus escolar.

Os equipamentos fazem parte de emendas parlamentares de 2017/2018, dos ex-deputados federais Léo de Brito, Raimundo Angelim, Major Rocha, e do ex senador Gladson Cameli atual Governador. Juntos recursos somam R$ 1.641.797,00(Um Milhão Seiscentos e Quarenta um Mil e Setecentos e Noventa e Sete reais), para atender os produtores rurais de Brasileia, que irão ter melhorias na produção rural e escoamento de seus produtos.

Na 25° Sessão Ordinária da Câmara Municipal, os Vereadores autorizaram a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Poder Executivo do Município, na ordem de R$3.127.800,00(Três Milhões, Cento e Vinte e Sete Mil e Oitocentos Reais). Para atender as despesas fixas das Secretarias de Obras, Saúde, Cidadania e Assistência Social e Secretária de Agricultura. Sendo desse montante R$ 365.200,00(Trezentos e Sessenta e Cinco Mil e duzentos Reais). Foram destinados para aquisição de máquinas, veículos e equipamentos para o departamento de Obras, Urbanismo e Limpeza da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Brasileia.

Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes “ Quero dizer que estou muito feliz com a chegada desse importante maquinário, temos que agradecer o ex deputado federal Gladson Cameli, aos deputados Angelim e Leu de Brito, tenho certeza que a população de Brasiléia está muito feliz com a chegada desse maquinário que ajudar dar continuidade aos trabalhos principalmente da zona rural, no qual é preciso avançar com os trabalhos de ramais. Na qualidade de vereador estou feliz por ter aprovado na sessão aquisição desse maquinário”, Disse.

Prefeita, Fernanda Hassem “Estou há dois e nove meses à frente da gestão municipal, e certamente é um dos dias mais felizes pra mim enquanto gestora, por estar entregando esses equipamentos para a comunidade é algo que me causa um renovo muito grande, porque é fruto de um trabalho incansável, foram muitas ida e vindas a Brasília para poder estar fazendo esse entrega desses equipamentos, estamos falando de quase dois milhões de reais, e agora vamos trabalhar de mãos dadas com os produtores, significa que àquilo que estamos fazendo nos ramais agora vamos poder avançar”, Enfatizou.

Presidente da Associação Santa Helena km 60, Álvaro Monteiro, ” A comunidade rural hoje está de parabéns por estar sendo contemplada com esse maquinário, para nós é um dia de privilégio e gratidão por parte da prefeitura e dos parlamentares que alocaram as emendas, não tenho palavras, o momento é de elogios, e a prefeita Fernanda está sendo digna de parabéns”, Disse.

