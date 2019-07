Com parte da programação dos 109 anos de aniversário de Brasileia, o Vice Presidente da Câmara Municipal, Marquinho Tibúrcio(PSDB), e os vereadores Antônio Francisco(PT), Mario Jorge(MDB), Rozevete Honorato(PSB), Rosildo Rodrigues(PT), Jurandir Queiroz(PROS). Participaram da Inauguração de quatro ruas completamente pavimentadas com massa asfáltica no bairro São João. Inauguradas pela Prefeitura de Brasileia na última sexta-feira,05.

O investimento na comunidade foi através de recursos do Ministério da Defesa por meio do programa Calha Norte no valor de R$ 483.571,66 provenientes de emenda parlamentar do Deputado Federal Flaviano Melo em contrapartida com a Prefeitura de Brasileia

Participaram a Prefeita Fernanda Hassem, Vice Prefeito, Carlinhos do Pelado, Senador Sérgio Petecão, Deputado Federal Manoel Marcos, o representante do Deputado Federal Flaviano Melo (Aldemir Lopes).

Para o vice-presidente da casa de leis, Vereador, Marquinho Tibúrcio, a Câmara de vereadores cumpre um papel importante na vida das pessoas “A Câmara Municipal faz leis que impacta para melhor a vida de todos nós moradores de Brasileia. Mais com esse investimento feito no bairro São João com quatros rua pavimentada, pelo os Governos Federal e Municipal sem dúvidas para nós parlamentares é o maior feito aprovar projetos que beneficia toda a nossa população”.

1 de 6

Comentários