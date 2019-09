Por Fernando Oliveira /Ascom

Os Vereadores Zé Gabriele (PSB), e o 2° secretário da mesa diretora da Câmara, o Vereador Rozevete Honorato (PSB), representando a Câmara Municipal de Brasiléia, participaram da reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2020 do IBGE, que aconteceu segunda-feira, 02, no Centro Estadual de Educação Permanente- CEDUP.

Participaram ainda a Prefeita Fernanda Hassem, técnicos da equipe do IBGE, líderes comunitários, empresários, e representantes de entidades do município.

O objetivo das reuniões é dar transparência às ações empreendidas pelo Instituto no município e promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo, divulgar e engajar a população e as autoridades nesse importante levantamento de dados.

Na ocasião a Prefeita,Fernanda Hassem, anunciou a parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, para realização do Censo 2020 no município.

Em agosto de 2020, o IBGE iniciará o Censo Demográfico, e esta operação censitária tem como finalidade obter informações atualizadas e precisas, que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma sociedade que conhece a si mesma pode executar com eficácias ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro.

De acordo com o coordenador do IBGE, Gilvan Ferreira, será contratado 21 recenseadores, 03 supervisores, (1 agente de coleta municipal + 02 agentes de coleta supervisores), a coleta acorrerá em mais de 7.380 domicílios de Brasileia.Entre agosto/2020 e outubro/2020, a previsão do lançamento do edital para os referidos cargos será até o mês de outubro. Já o edital para o concurso de recenseador ainda não tem data, mas a previsão que ocorra até maio/2020.

Em 2010, Brasileia tinha uma população de 21.398 habitantes, a estimativa do IBGE é que de 2019 a 2020 a população de Brasileia chegue a 26.278.

Veja o que disseram:

Vereador Rozevete Honorato:

“É de grande importância para nosso município, todos sabem que tivemos um índice mesmo com as inundações de 2012 e 2015, mesmo assim que alterou algumas áreas e moradores novatos e os limites territoriais, é muito importante para nossa população saber, “Enfatizou.

Gilvan Ferreira, Coordenador de Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2020 do IBGE. “A gente vem adequando o planejamento de acordo com a realidade local, em 2020 já estará contratado as pessoas que vão trabalhar no município para realizar o senso, “Destacou.

