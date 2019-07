O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, e o líder da Prefeita Fernanda Hassem na Câmara, o vereador Edu Queiroz(PT), participaram na última sexta-feira,05, no auditório da Câmara Municipal de Assis Brasil de uma reunião com a empresa Energisa, fornecedora de energia no Acre, juntamente com o Conselho de Consumidores de Energia.

A reunião foi uma oportunidade para população pode tirar dúvidas bem como apresentar suas principais reivindicações em relação o Programa Luz Para Todos e a problemática vivida com relação fornecimento de energia.

Participaram ainda o vice prefeito de Assis Brasil José Ferreira; Presidente da Câmara de Assis Brasil, Cláudia Gonçalves; Vereadores Gilda Almeida, Antônio Camelo, Toinha Cavalcante.

Ao final da reunião a empresa destacou ter ouvido os relatos das autoridades presentes e da população e que vai trabalhar para resolver cada caso, pois sabe que essa regional é muito importante e precisa de energia para crescer.

Vejam o que disseram:

O Vice-prefeito, José Ferreira, destacou que vem acompanhando o processo de energia no município a cerca de 3 anos e que tem a relação de 400 famílias que anseiam por energia elétrica em suas casas. Acrescentou que o levantamento é um resultado de ações provenientes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Disse ainda que espera que essas famílias sejam atendidas, pois sabe da necessidade de cada um. No tocante enfatizou também que a Prefeitura está com dificuldade para fazer os ramais, mas está buscando parcerias e tem certeza que tudo dará certo.

A Presidente do Legislativo de Assis Brasil, Cláudia Gonçalves, avaliou a reunião como positiva, uma vez que ali estavam reunidos segmentos da sociedade, além do Executivo, Vereadores, representantes de associações e moradores da zona rural aonde foram esclarecidas diversas dúvidas, além de poderem fazer algumas solicitações importantes ao órgão Energisa. Também aproveitou para reclamar sobre as Quedas de energia e falta de rapidez na resolução quando alguém tem a energia cortada no município. Também falou que Assis Brasil sofre muito e vai vivendo apenas de promessas, enquanto Brasiléia e Epitaciolândia tem suas demandas de energia rural quase toda suprida. Finalizou dizendo que cobra da Energisa, porque precisa dar uma resposta positiva para o povo.

O Presidente da Câmara de Brasileia, Rogério pontes, relatou os problemas enfrentados por alguns moradores de Brasiléia com relação aos altos valores de energia cobrados pela empresa, sendo que na realidade os moradores não consumiam aquilo tudo de energia, fato que a Câmara se manifestou e os casos foram resolvidos. Contou também que em Brasiléia foi aprovado e está em execução, Projeto de Lei que isenta moradores da zona rural de pagarem a contribuição para iluminação pública.

