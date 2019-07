Por Fernando Oliveira/ASCOM

Como parte das comemorações de nove dias de aniversário do município. Aconteceu na manhã desta segunda-feira,01, na Câmara Municipal, a solenidade de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Acre e de Brasileia, em alusão aos 109 anos de emancipação política do município, celebrado na quarta-feira 03 de Julho.

As bandeiras foram hasteadas, respectivamente, pelo prefeita do município Fernanda Hassem, presidente do Poder legislativo municipal, Rogério Pontes, Comandante da Companhia Especial de Fronteira, Capitão, Afonso Neto, Comandante do 10° Batalhão da Policia Militar, Major Ana Cássia.

Estiveram presentes Subtenente Rebouças do Corpo de Bombeiros, Tenente Queiroz Oficial de Operações e ex-primeira dama do Estado Bete Cameli, secretários municipais, empresários, professores e alunos da rede municipal e estadual de ensino e público em geral.

Da Câmara de Vereadores, além do Vereador Presidente, Rogério Pontes, Vice Presidente Marquinho Tibúrcio, (PSDB), participaram os parlamentares Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT), Antônio Francisco (PT),Rozevete Honorato(PSB), e Jurandir Queiroz(PROS).

Veja o que disseram

“Iniciamos a programação de aniversário de Brasiléia mantendo a tradição que é o hasteamento dos pavilhões das bandeiras nacional, estadual e municipal. Momento em que com muito orgulho cantamos o nosso hino a Brasiléia, levamos o nosso amor a nossa cidade, reafirmamos o compromisso no desenvolvimento da nossa querida Brasiléia, seja na educação, na saúde, na cultura, na cidadania, no esporte, em todas as áreas. São 109 anos, e há muito para se fazer. Brasiléia luta hoje pra ser erguer de dois momentos muito difícil que foram as enchentes de 2013 e 2015. Uma cidade é constituída de gente, de pessoas, e estamos todos de mãos dadas. Avante é essa palavra que deixo como marca como mensagem do nosso 3 de julho” disse a Prefeita Fernanda Hassem.

“Hoje a gente está feliz, e alegre, os vereadores presentes no hasteamento da bandeira do dia 1º de julho, programação do aniversário de 109 anos do nosso município. O poder legislativo está de mãos dadas com a nossa prefeita fazendo aquilo que a gente pode pela população, isso é importante para o povo de Brasiléia. Quando a gente vem chegando em Brasiléia a gente nota a diferencia em relação aos outros municípios, um município limpo e que está avançando. Parabéns Brasiléia, e a todas as pessoas que construíram essa história tão linda da nossa querido município e tantas outras que constrói até hoje” Destacou o Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes.

“Com muitas crianças e adolescentes, num ato cívico muito bonito, fizeram uma apresentação linda do hino de Brasiléia. Queremos usar essa oportunidade para dizer que a polícia militar está com muito carinho e empenho em garantir a segurança das pessoas pra que possam comemorar o aniversário de Brasiléia da maneira mais tranquila possível, estamos intensificando o policiamento a educação de transito para garantir que tudo funcionem com maior tranquilidade” Enfatizou a Comandante do 10° Batalhão da Policia Militar, Major Ana Cássia.

Mais fotos do evento desta manhã você confere em nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034373798844&lst=100034373798844%3A100034373798844%3A1562003843&sk=photos

