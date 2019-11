Por Fernando Oliveira/ASCOM

O Vereador Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes(MDB), acompanhado dos Vereadores, Antônio Francisco(PT), Edu Queiroz(PT), Joelso Pontes(PP), e a Controladora Interna da Câmara, Vanicia Batista, Presidente de Licitação, Francisco Alves e a Chefe de Ata Larissa Bandeira. Participaram das discussões e debates em um dia de muito aprendizado, no I Ciclo de Debates do TCE/AC nos Municípios, realizado nesta segunda-feira, 04, no Salão de Eventos, em Epitaciolândia. O evento reuniu técnicos e gestores das prefeituras e câmaras de vereadores dos municípios do Alto Acre.

Participaram da abertura do evento, o Corregedor do TCE/AC, Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, o Procurador do Ministério Público de Contas – MPC/AC, João Izidro, Prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, Prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, Secretários Municipais, Representantes das demais Câmaras Municipais, de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri.

Durante todo o dia, foram realizadas palestras com os temas: A Gestão Pública atual diante da Lei de Responsabilidade Fiscal com o Conselheiro Antônio Malheiro, Processo Eletrônico do TCE/AC e suas Funcionalidades, ministrada pelo Chefe da TI José Mário, LICON: Instrumento de Melhoria para a Gestão Pública ministrada pelo responsável pelo LICON Roney Caldera, o Papel do Poder Legislativo no Controle Externo aplicada pelo Diretor da DAFO, Jeú Campelo.

O I Ciclo de Debates é uma realização do TCE/AC, por meio, da Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima e para a Diretora da Escola, Conselheira Naluh Maria Gouveia, é desta forma que o Tribunal vem cumprindo seu papel pedagógico, além de se aproximar cada vez mais da sociedade civil. Com o objetivo de proporcionar capacitação para os jurisdicionados em todos os municípios, o evento também será realizado em Brasileia dia quatro de novembro e dia seis em Rio Branco.

” Essa reunião é para discutir assunto do dia da gestão pública, das prestações de contas, das licitações, de toda parte que tem que atender um determinado regramento e ter sucesso na hora de prestar contas e sem problemas principalmente de conhecimento. O Banco do Brasil está aqui conosco oferecendo novos produtos para os gestores com melhores controles das ordens bancárias e ao mesmo tempo falando sobre como vai ser feita a transferência de dados para que as conciliações possa ser agilizada através do sistema”.”. Afirmou o Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.

Para o Presidente da Câmara de Brasileia, Rogério Pontes, é importante os gestores das Prefeituras e das Câmaras Municipais participar desse tipo encontro com os conselheiros do TCE para adquirir mais conhecimento no âmbito da administração pública.

“Considero importante para os representantes do nosso município participar de um encontro como esse com os conselheiros do Tribunal de Contas, adquirindo mas conhecimento na área de administração, como presidente da Câmara temos que estar atento para adquirir mais conhecimento, porque cada dia que passa as coisas estão mais difícil e a população precisa saber. Estamos com a nossa equipe aqui nessa formação do TCE, para aprender mais e errar menos”, enfatizou o Vereador Presidente.

A Prefeita Fernanda Hassem, parabenizou a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado-TCE, pela terceira vez de ir ao encontro dos gestores municipais nos municípios, para repassar informações com atualizações e mudanças legislativas.

“Primeiramente eu quero parabenizar a iniciativa do TCE, esse é o terceiro ano que estou como prefeita e nos três anos o Tribunal de Contas vem ai encontro dos gestores, seja das câmaras municipal, do executivo, e isso é de suma importância para nós que gerenciamos o recurso público, e com a atualizações e mudanças legislativas e com o cumprimento da lei, cada vez fica claro para nós que precisamos desse conhecimento. Quero parabenizar o Tribunal de Contas em nome do conselheiro Antônio Malheiros e a escola de Contas por está trazendo esse serviço pra cá”, finalizou a Chefe do Poder Executivo do município de Brasileia.

Comentários