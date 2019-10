Por Fernando Oliveira/ASCOM

A Câmara Municipal de Brasileia realizou nesta terça- feira ,29, uma reunião com a Gerente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento(DEPASA), Maria Auxiliadora e atendente comercial do órgão no município, Cleane Alves.

Os Vereadores pediram esclarecimentos sobre as ações do DEPASA no município para resolver a falta de água nos bairros da cidade que já vem causando grandes transtornos aos moradores a mais de uma semana.

A gerente do Depasa em Brasiléia, Maria Auxiliadora, explicou aos parlamentares que entre 2 a 3 dias o abastecimento de água na cidade voltará ao normal, e que os equipamentos que estavam dando problemas já estão sendo substituídos.

“Foi detectado que os cabos estão em situação crítica, as bombas eram colocadas e queimava. Neste momento já estamos colocando novos cabos e uma outra bomba para melhor abastecer a população de Brasiléia e com isso garantimos que entre 2 a 3 dias estará normalizada o abastecimento de água em todo município “, enfatizou.

O Presidente da Câmara Rogério Pontes, agradeceu as explicações feita pela gerência do Depasa, onde informou que a bomba de captação de água já está sendo concertada.

“Quero parabenizar a vinda da gerente do Depasa, Maria Auxiliadora, e o vereador Charbel que fez o contato para que ela viesse aqui esclarecer a nossa população. Estamos felizes porque ela informou que já estão arrumando a bomba que estar com problema há mais de 8 dias. Agradecemos à Deus e parabenizamos a gerente pela disponibilidade de vir até aqui e explicar o que está acontecendo”, disse o Vereador Presidente.

Para o Vereador Vice Presidente, Marquinhos Tibúrcio, as explicações do DEPASA são importantes, e disse que a população está aguardando pelo abastecimento de água.

“A gerente do Depasa veio e esclareceu o que está acontecendo, e que vão instalar cabos e bombas com resistência para atender a cidade de Brasiléia. Vamos aguardar pelo abastecimento nas casas porque a população já não aguenta mais ficar sem água, sabemos também que máquina é máquina e quebram, temos que entender, porém a população não pode ficar refém dessa situação”, enfatizou.

O Vereador Rosildo Rodrigues, aproveitou a oportunidade e cobrou melhoria na qualidade da água para comunidade do km 26.

“Tenho recebido várias reclamações dos moradores do km 26, as famílias estão reclamando da qualidade da agua, que tem chegado com um cheiro forte. E essa reunião com a representante do Depasa foi muito boa e esclarecedora e tratamos sobre a falta de água em Brasiléia”, Salientou.

Participaram o presidente do Poder Legislativo Municipal, Rogério Pontes(MDB), Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio(PSDB), Vereador e Líder na Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT), 2°Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato (PSB), Vereador Antônio Francisco(PT), Vereador, Rosildo Rodrigues(PT), Vereador Zé Gabriele(PSB) e o Vereador, propositor da reunião, Charbel Saady(PP).

