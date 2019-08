Por Fernando Oliveira/ ASCOM

O vereador presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, acompanhado dos Vereadores, Antônio Francisco (PT), Mário Jorge (MDB), Rosildo Rodrigues (PT), Vereador 1° Secretário e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz (PT), Vereador 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato (PSB), Vereador Vice Presidente Marquinhos Tibúrcio (PSDB).

Prestigiaram a visita oficial do Deputado Federal, Manoel Marcos(PRB), ao município, nesta sexta-feira, 02.No Centro Estadual de Educação Permanente(CEDUP), que contou com a participação de servidores municipais e moradores. Na oportunidade a Prefeita Fernanda Hassem agradeceu o Parlamentar pelos os dois milhões de reais em emendas alocadas para o município nas áreas da Educação e Saúde. Onde visa levar o desenvolvimento do município em qualidade no atendimento a comunidade.

O vereador Presidente, Rogério Pontes, também agradeceu em nome de todos os vereadores o empenho do Deputado, Manoel Marcos, em alocar recursos para melhorar a Saúde e a Educação em nossa cidade.

Participam ainda os Prefeitos Tião Flores, de Epitaciolândia, Bira Vasconcelos de Xapuri e Antônio Zum de Assis Brasil.

1 de 3

Comentários