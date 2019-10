Por Fernando Oliveira/Ascom

O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes (MDB), e o Líder da Prefeita na Câmara, Vereador Edu Queiroz (PT), Segundo Secretário da Mesa Diretora, Vereador Rozevete Honorato(PSB), e o Vereador Antônio Francisco (PT), se reuniram na manhã desta sexta-feira, 25, com os moradores do km 26, no Centro de Reflorestamento da Vila Quixadá km 26 BR 317 Estrada do Pacífico sentido Brasiléia/Assis Brasil.

A reunião teve o objetivo de definir o nome oficial da Comunidade de VILA QUIXADÁ DO KM 26, perímetro urbano, de acordo a Lei 170 de 17 de agosto de 2012, e nomear mais de 22 ruas, travessas e avenidas pelos os moradores da comunidade.

Vale ressaltar que a nomeação destas ruas terá uma ampla contribuição para organização e regularização fundiárias das áreas públicas e particular da Vila.

O projeto de Lei Nº 002, foi apresentado pelo Vereador Antônio Francisco (PT), em 7 de Fevereiro de 2019, que Institui o nome da Vila Quixadá KM 26 e nomeia suas devidas Ruas no Município de Brasiléia. Vereador destacou a importância da participação da comunidade.

“Temos a preocupação de regularizar o nosso município, os bairros da nossa cidade, as pessoas têm suas propriedades e não tem um endereço correto, é parte do legislativo está organizando junto com o poder executivo, mas a responsabilidade de apresentar o projeto é nosso, nomeando as ruas e a própria Vila que não tinha nome. Hoje fizemos essa reunião com a comunidade para que tenha a participação direta nessa decisão homologando o nome das ruas, foi uma reunião muito bem produtiva, e esse documento faz parte do projeto de lei, é mais um passo para efetivar esse processo”, Frisou.

O presidente da Câmara, Rogério Pontes, disse que o projeto será encaminhado para as Comissões e depois será votado e certamente aprovado por todos os vereadores.

“É um momento muito importante participar dessa reunião com a comunidade do km 26. Quero parabenizar primeiro a equipe da Câmara, o vereador Antônio Francisco que é autor desse projeto e que vem lutando para essa regularização.

Quero agradecer as pessoas que foram fundadores e que fizeram parte desse movimento e dessa história, outras já faleceram e estão recebendo essa homenagem com os nomes das ruas. Foram nomeado 22 ruas, vamos encaminhar agora para as Comissões da Câmara e depois vai chegar ao Plenário para votação e aprovação por todos os vereadores”, disse.

O presidente da associação de moradores da agrovila do km 26, Sebastião Otávio, o Poconé, falou da importância da regularização para a comunidade.

“Essa regulamentação é muito importante, a comunidade estava esperando há muito tempo e ninguém fazia nada. Fui eleito para representar essa comunidade e tenho certeza que irei fazer um bom trabalho. Só tenho que agradecer a Câmara por estar agilizando esse processo, dar nomes às ruas é muito importante porque as pessoas vão saber o nome de onde moram”, enfatizou.

O Projeto segue agora para as Comissões da Casa do Povo posteriormente para o plenário para apreciação e votação dos Vereadores até Novembro deste ano.

