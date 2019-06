Por Fernando Oliveira - Ascom / Vídeos Marcus José

O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio(PSDB), e os vereadores, Antônio Francisco(PT), Edu Queiroz(PT)Rozevete Honorato(PSB), Jurandir Queiroz(PROS) e Mario Jorge Fiesca(MDB). Se reuniram com a nova Comandante do 10° Batalhão da Polícia Militar em Brasileia, Major, Ana Cássia.

O encontro que visar fortalecer as relações entre as instituições. Busca também alternativas de Segurança Pública na Fronteira. Na prevenção ao crime e no aumento do reforço policial nos bairros da cidade e nas comunidades rurais do município.

A reunião aconteceu na manhã desta quinta-feira,27, na sala de sessões José Cordeiro Barbosa, da Casa Legislativa Municipal.

E preocupados com o alto índice de crimes fronteiriços, como roubo de carro, tráfico de drogas e guerra de fações. Os parlamentares no início do mês se reuniram também com o Secretário de Segurança do Estado, Paulo Cezar, em Rio Branco. Para pedir reforço na segurança pública em Brasileia, que fica na região de fronteira com a Bolívia e o Peru. E solicitaram do Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, a instalação de um posto policial na Agrovila do km 26 da Estrada do Pacífico, zona rural do município e no bairro Leonardo Barbosa na cidade.

‘’ Foi muito importante a reunião com a Major Ana Cássia do 10° Batalhão, é uma pessoa jovem que vem com muita vontade de resolver questões da segurança que envolvem o nosso município. E nós vereadores estamos empenhados para que a segurança do nosso município possa melhorar cada vez mais”. Disse o Vereador Presidente, Rogério Pontes.

“Um dos focos do comando do 10 Batalhão é a integração com a comunidade e autoridades, afim de garantir prevenção e segurança pública pra essa região”, destacou a Comandante do 10° Batalhão, Major, Ana Cássia.

“O objetivo acima de tudo é aproximar as instituições, a Câmara recebe todas as demandas da comunidade, a Major Cassia recém assumiu o comando do nosso município e fico feliz porque ela tem um planejamento de se aproximar das comunidades para melhorar a sua atuação na segurança do município”. Enfatizou o Vereador Antônio Francisco (PT).

“Recebemos a visita da Major da PM, Ana Cássia, que se dar também em virtude da visita que fizemos ao Secretário de Estado de Segurança onde apresentamos algumas demanda de Brasileia. Estamos nós colocando a inteira disposição para contribuir com a segurança da nossa querida Brasileia. E solicitamos reforço na segurança, por parte da Policia Militar e do DETRAN principalmente nos finais de semana e em dias de grandes eventos no município”. Salientou o Vereador Jurandir Queiroz(PROS).

“A Major Ana Cássia demonstra um grande interesse se querer ajudar no combate ao crime, todos os vereadores estão trabalhando de mãos dadas para que as ações aconteçam de forma coletiva”. Enfatizou o Vereador Rozevete Honorato(PSB).

