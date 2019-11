Por Fernando Oliveira/ ASCOM

Cumprindo a meta de visitar as comunidades da zona rural do município o Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes(MDB), Vereador Zé Gabriele(PSB), e o Vice Prefeito Carlinho Pelado, estiveram neste fim de semana, na comunidade do ramal Eltevi km 75, zona rural de Brasileia.

Onde na oportunidade visitaram e conversaram com moradores da localidade e participaram de um churrasco organizado pela comunidade em agradecimento pelos trabalhos de recuperação do ramal. A Prefeitura de Brasileia recuperou 26 km de ramal, parte deste dentro da Resex Chico Mendes, contemplando mais de 40 famílias que a partir de agora terão mais facilidade no escoamento da produção.

Durante as Sessões na Casa do Povo, que acontece todas as terças-feiras a partir das 8:00 h, os Vereadores encaminham as indicações às secretarias competentes da Prefeitura de Brasileia para que realizem as obras, especialmente na construção de pontes e manutenção e recuperações de ramais, sendo boa parte dessas reivindicações atendido pela a Secretaria de Obras do município. Que assegurou que estas obras estão no cronograma do órgão e que continuará acompanhando para assegurar que os pedidos dos moradores sejam atendidos.

Desta feita, em reunião com os moradores o Vereador Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, agradeceu os investimentos feitos pela Prefeitura de Brasileia na comunidade do Ramal Eltevi km 75 em nome da Prefeita Fernanda Hassem e ouviu as reivindicações dos moradores e afirma que o poder legislativo está pronto para ajudá-los, “estamos vendo nos olhos das pessoas a alegria por conta do ramal recuperado, com piçarramento e construção de pontes, estamos prestigiando essa festa e como vereador temos cobrado da nossa gestora melhorias para os ramais, e sabemos que mesmo com poucos recursos ela tem feito de tudo para atender as comunidades . Eu quero aqui parabenizar de coração a dedicação e compromisso da prefeita Fernanda Hassem com o nosso povo rural. E o poder legislativo está pronto para apoiar a população rural que tanto sofre por questões de ramais e apoio a produção”, destacou.

A moradora Catarina Moreira está muito contente com as melhorias feitas no ramal, ele destaca que estavam há 6 anos enfrentando muitas dificuldades por conta do ramal,” estou muito feliz, nós estávamos há 6 anos enfrentando muitas dificuldades, o nosso ramal foi construído em 2013 e quando chovia a gente não conseguia andar nem de moto, recebemos agora o ramal feito e a construção de pontes, isso vai facilitar a nossa vida. O nosso sentimento é de gratidão a toda equipe obras que fez ramal e a prefeita Fernanda que cumpriu e fez um trabalho de qualidade”, frisou.

Seu Otacílio Barbosa de Souza, parabenizou a ação da prefeitura, ele conta que deixou de vender sua produção pela falta de ramal” esse ramal é muito importante pra nós, aqui tem muitas famílias que precisam levar a produção para vender na cidade, passamos vários anos sem poder tirar a produção, eu mesmo deixei de entregar alimentos para PAA porque o ramal não dava acesso. Pra gente que mora aqui é muito gratificante receber o nosso ramal recuperado. Em 2004 eu andava em varador e hoje temos ramal. Eu agradeço toda a equipe da prefeitura em nome da prefeita Fernanda”, enfatizou.

