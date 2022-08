Veredicto de Griner na Rússia deve sair “muito em breve”, diz advogada

Depois de eliminar Pacajus na segunda fase da Série D, no último domingo, Estrelão volta aos treinos na tarde desta terça-feira, no CT José de Melo. Ida contra ASA-AL é domingo, no Florestão

O elenco do Rio Branco-AC volta aos treinos na tarde desta terça-feira (2), no CT José de Melo, na capital acreana. O Estrelão, sob o comando do técnico Bruno Monteiro, inicia a preparação para enfrentar o ASA-AL, na partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D.

O Alvirrubro se classificou no último domingo (31), ao vencer o Pacajus nos pênaltis por 5 a 4, após empate por 0 a 0 no jogo de volta da segunda fase, no estádio Florestão, na capital do Acre, e 1 a 1 no agregado. Bruno Monteiro tem todos os jogadores à disposição. De acordo com a programação elaborada pela comissão técnica, a equipe treina em um período nesta terça, a partir das 15h30, trabalha em dois períodos nesta quarta-feira, durante a tarde na quinta (4) e na sexta (5), e pela manhã no sábado (6). Todas as atividades devem ser realizadas no CT José de Melo. + De volta às oitavas da Série D após 4 anos, Rio Branco-AC reencontra algoz de eliminação em 2009 O Estrelão recebe o ASA no domingo (7), no estádio Florestão, a partir das 19h (de Brasília). A partida de volta será em Arapiraca (AL), no domingo (14).

