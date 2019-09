Em reunião, na tarde desta terça-feira, 17, com integrantes da bancada federal do Acre, o vice-governador, Major Rocha, apresentou levantamento sobre as necessidades da estrutura de segurança no Acre e solicitou apoio com a destinação de recursos de emendas de bancada para a área.

Ficou acertado que o assunto será tratado novamente dia 2 de outubro, quando o Estado deverá apresentar as suas prioridades para emendas de bancada relativas a 2020.

O encontro também contou com a participação do representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, do diretor de Planejamento da Secretaria de Segurança do Acre, coronel Argemiro Santos, do coordenador da bancada, senador Sérgio Petecão, da senadora Mailza Gomes, das deputadas federais Mara Rocha, Vanda Milani, Jéssica Sales, Perpétua Almeida e do deputado Manuel Marcos.

O vice-governador apresentou um estudo das necessidades do sistema de segurança abrangendo estruturas físicas e equipamentos. O levantamento foi feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp) e aponta que, para resolver problemas de estrutura física, serão necessários cerca de R$ 50 milhões.

“Temos várias edificações do sistema de segurança que hoje se encontram interditadas pela Justiça por falta de condições de habitação”, disse o vice-governador, explicando a necessidade do apoio de todos, especialmente da bancada federal do Estado, na solução do problema.

“Viemos pedir ajuda da bancada, para que destine recursos e nos ajude a melhorar o atendimento à população”, disse o vice-governador, lembrando também da importância dos equipamentos, em virtude das dificuldades enfrentadas pelo governo com os recursos disponíveis nessa área. “É uma área sensível e que precisa da ajuda dos parlamentares para que possamos fazer frente ao desafio que temos nessa área”, resumiu.

Segundo o coronel Argemiro Santos, as ações propostas abrangem desde reformas de delegacia e quarteis a construção de Centros Integrados de segurança pública em regiões do interior do Estado.

No encontro, o representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, adiantou que o governo, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), está concluindo a proposta com as prioridades do governo para as emendas de bancada relativas à 2020 e que abrangerão obras estruturantes nas áreas de segurança, saúde. infraestrutura, educação, produção, meio ambiente e gestão.

Comentários