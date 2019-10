O vice-governador do Acre, Wherles Rocha, juntamente com o Secretário de Polícia do Estado, Henrique Maciel, o deputado Luís Gonzaga, acompanhados do presidente do Imac, André Hassem, vereadores, do prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, vereadores e secretários municipais da fronteira, estiveram reunidos para a posse do mais novo Coordenador da Polícia Civil da regional do Alto Acre, o delegado Sérgio Lopes.

Sérgio Lopes já esteve atuando nas delegacias da fronteira por cerca de seis anos, até ser transferido para a capital, onde esteve na delegacia especializada contra roubos e extorsões, onde ficou até então.

O delegado terá como missão, trabalhar em conjunto com as demais forças, atuando no combate ao crime na região de fronteira. “Nós vamos intensificar o combate contra a criminalidade aqui nessa região. A população do Alto Acre pode contar comigo e nós estaremos empenhados em reduzir a criminalidade na região de fronteira”, disse o novo coordenador.

Para o vice-governador, Wherles Rocha, “é imprescindível essa atuação conjunta entre a Polícia Civil e Militar, pois, são duas forças que se completam para trabalhar de forma harmônica para combater a criminalidade. Aqui é uma área muito sensível por ser de fronteira e precisamos dessa integração e a vinda do delegado Sérgio fortalece isso”, destacou.

Para o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, comentou da experiência do delegado e da importância de sua vinda que vai fortalecer ainda mais o combate contra a criminalidade. Para o secretário Henrique Maciel, “(…) nós estamos se fazendo presente na fronteira que é uma região importante que precisa de um trabalho para combater a criminalidade. O delegado Sérgio já é conhecido na região e vai coordenar essa regional juntamente com as demais forças”, disse.

Também foi destacado pela comandante do 10º Batalhão da PM no Alto Acre, Major Ana Kássia, que passa a ter boas expectativas do trabalho que irá ser desenvolvido com as forças na região de fronteira. “Já tivemos conversando com os delegados Sérgio e Tonini sobre das ações integradas que serão colocadas em práticas e esse é mais um bom resultado que tem sido feito pelo governo, através do Sistema Integrado de Segurança Pública”, destacou a oficial.

1 de 25

Comentários