Mourão viria ao Acre para visitar as fronteiras do estado e tratar sobre a segurança nestas regiões

Estava confirmada para quarta-feira (23) a chegada do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ao estado do Acre. No entanto, uma mudança de cronograma fez o militar cancelar sua agenda no estado.

De acordo com informações repassadas pela chefe de gabinete do governador Gladson Cameli (Progressistas), Mirla Miranda, a assessoria de Mourão disse que o militar não poderia visitar o Acre nesta data.

“Ele tem que estar em Lima no Peru para uma agenda internacional”, declarou.

A pedido do vice-presidente a agenda em Assis Brasil aconteceria no comando do Exército Brasileiro. A agenda seria positiva para integração transfronteiriça entre os países.

Na cidade peruana haverá um encontro com governadores peruanos do departamento de Ucayali, Francisco Pezo Torres, e do departamento de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura.

