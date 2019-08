Um acadêmico de medicina identificado como Paulo Cesar Zimmer, sofreu um acidente com moto na cidade de Cobija, capital de Pando/Bolívia, na tarde desta quarta-feira, dia 21. Segundo foi levantado, a vítima teria tentado desviar de um buraco e se chocou contra um poste.

Paulo foi levado para o hospital universitário Roberto Galindo ainda com vida, mas, devido os ferimentos o mesmo não resistiu e foi a óbito. A vítima estava no seu 4º semestre de medicina e era natural de Dourado, estado do Mato Grosso do Sul.

Colegas e parentes estão se mobilizando junto ao governo do Acre, para ajudar no translado do corpo para o lado brasileiro. Paulo residia na cidade de Epitaciolândia.

Mais informaç ões a qualquer momento.

Veja vídeo cedido.

Comentários