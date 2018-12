As autoridades da cidade de Riberalta, localizada no interior da Bolívia, estão mantendo sob custodia, o brasileiro identificado Elivelton Gomes Zocoloto (19), natural do município de Epitaciolândia, que foi vítima de um atentado a bala na cidade de Riberalta, distante pouco mais de 500km da fronteira com o Acre.

O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (10), quando dois suspeitos se aproximaram de um carro marca Hyundai de cor prata, sem placas, onde estava Elivelton. Em seguida, foram realizados vários disparos contra o veículo, acertando três nas costas da vítima.

Apesar dos disparos acertarem o acreano, o mesmo teve tempo de pedir ajuda e foi socorrido com vida até o hospital da cidade. Segundo o boletim de ocorrência da polícia local, nenhum dos projéteis transpassaram o corpo e se acredita que, foram feitos por uma arma automática 9 milímetros, conforme os cartuchos encontrados no local.

Mesmo consciente no hospital, Elivelton teria comentado com as autoridades que havia saído de casa, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto e iniciaram os disparos. Foi divulgado que seu estado de saúde era estável e que passaria por cirurgia para a retirada dos projéteis.

O caso está nas mãos das autoridades locais, que estão investigando um documento pessoal boliviano, mais um registro da Interpol contra o acreano e, tentam descobrir o motivo da tentativa de homicídio contra o acreano.



