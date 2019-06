A Polícia Civil de Rondônia acaba de identificar as três pessoas encontradas carbonizadas dentro de um veículo nas primeiras horas desta quinta-feira (13), na localidade de Extrema, distrito de Porto Velho, na divisa do Acre, na BR-364. Tratam-se da advogada Indara Araújo Alcantara, de 28 anos, a mãe dela, Irlanda Barbosa Araújo, de 56 anos, e a criança Bernardo Alcantara, de quatro anos, filho de Indara.

As primeiras informações dão conta de que as mortes foram causadas a partir de um violento choque do veículo numa batida, que ocasionou o incêndio seguido de explosão. Indara Araújo era advogada militante em Rondônia, informou a seção local da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).