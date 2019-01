A Paróquia Nossa Senhora das Dores do município de Brasiléia ficou completamente lotada na noite do domingo, 6, na missa dominical e de despedida do Padre Gilberto Versiani.

O pároco chegou ao município para conduzir a igreja católica no ano de 2016, e desde então esteve à frente dos trabalhos paroquiais. Durante os três anos, Gilberto, fez amizade com a população, comunidade e desenvolveu trabalhos no prédio e espaço físico da paróquia.

A ocasião foi marcada por muita emoção dos fiéis, coordenação e aos presentes, onde prestaram suas homenagens de agradecimento e gratidão ao Padre. Além das homenagens na missa dominical na parte da manhã, por fiéis, autoridades e população.

Durante o tempo à frente da igreja, o padre foi destaque para a presença assídua da igreja nos bairros da cidade e também na zona rural do município. Além da ativação das comunidades e pastorais, serviços e movimentos, o sacerdote fez parcerias através da Pastoral da Comunicação – PASCOM, para divulgar as ações da igreja, além da transmissão da missa dominical ao vivo pela rádio.

O Padre Gilberto, se diz grato e feliz pela acolhida da cidade e dos fiéis.

“A saudade hoje foi muito forte. Cada abraço, cada sorriso, cada olhar traz pra mim a certeza de que o mundo é muito grande e que temos que continuar evangelizando, assumindo outras missões. Mas alegria no coração quase que não cabia no peito, e em muitos momentos fiquei muito emocionado. Meu sentimento é de eterna gratidão, por tudo que vocês fizeram esse tempo todo. Foi muito bom, eu acho que em nenhum momento na minha vida eu tive tantas honrarias como tive hoje. Eu me senti uma pessoa muito amada. Eu amo todos vocês”, finalizou Gilberto.

Gilberto Versiani, tem 61 anos, natural do Estado de Minas Gerais, e tem mais de 20 de vida paroquial. Agora o padre partirá em missão no estado de Rondônia.

A Paróquia de Brasiléia agora aguarda a vinda do próximo Sacerdote nos próximos meses. Até a chegada do novo padre as celebrações ficam por conta do Diácono Carlão.

