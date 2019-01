Crime ocorreu na noite desta sexta-feira

Homens que trafegavam em carro modelo Fiat Estrada, de cor branca, atiraram contra um grupo de pessoas que estavam na Rua do Futuro, no loteamento Praia do Amapá, na noite desta sexta-feira (25). Segundo testemunhas, os acusados teriam descido do carro e continuado a atirar contra as vítimas.

Entre os atingidos pelos disparos estava um menor de 14 anos, além de duas mulheres e Fernando do Nascimento da Silva, que morreu.

O grupo estava em frente a uma casa quando os acusados apareceram e começaram a efetuar os disparos.

Ferido no abdômen, o garoto de 14 anos foi socorro do pela viatura 01 do Samu e levado às pressas para o Pronto Socorro de Rio branco.

Já as duas mulheres foram socorridas por terceiros e levadas para a UPA do Segundo Distrito, onde uma delas não resistiu aos ferimentos.

A segunda mulher, que não teve o nome revelado, teve de ser transferida da UPA para o PS.