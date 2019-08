Esta é a terceira vez que o bando visitam a agência bancária na cidade de Brasiléia e ninguém foi preso até o momento

Toda as unidades policiais da fronteira do Acre (PM, Civil, Bombeiros e PF), estão a postos desde as 3h30 da madrugada desta quinta-feira, dia 29, após bandidos explodirem um caixa eletrônico do Banco do Brasil, localizado na cidade de Brasiléia.

Cerca de quatro homens encazupados, armados com armas de grosso calibre (metralhadora e escopeta), utilizaram dinamite para explodir o caixa. Uma testemunha que mora ao lado do banco que foi acordada pelo estrondo, foi ameaçada por um dos ladrões que chegou a efetuar um tiro para cima, ordenando que a mesma retornasse para dentro de casa.

Foi levantado que a ação dos policiais após o estrondo, demorou pouco minutos e foram recebidos a tiros pelos meliantes. Se acredita que não tiveram tempo de pegar o dinheiro do caixa e empreenderam fuga para o Bairro Nazaré, mas, o pneu de um carro modelo VW/Gol, placas LBK 6105, do município de Senador Guiomard, foi atingido e pararam.

Foi quando os suspeitos desceram e efetuaram vários disparos contra a viatura policial. Um policial foi atingido no braço e os mesmos desceram o barranco rumo ao rio Acre, fugindo para o lado boliviano.

O policial militar foi ferido no braço esquerdo dentro da viatura e levado para o hospital, sendo necessário sua transferência para a capital, uma vez que o projétil chegou a quebrar um dos ossos.

Até o momento, nenhum dos bandidos foi identificado, mas, conseguiram localizar a proprietária do veículo. Seu nome está sendo mantido em segredo, para que não atrapalhe as investigações no momento.

O delegado Roberto Lucena já se encontra na cidade de Brasiléia e está apurando os fatos. Outros dois delegados estão se deslocando da Capital para ingressar no caso, para que possam chegar aos suspeitos o mais rápido possível. As autoridades do lado boliviano também estão cooperando para ajudar.

