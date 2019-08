O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou na quarta-feira (21) que seu governo vai contratar o Boeing 747-400 Supertanker, o maior avião-tanque do mundo, para combater os incêndios que já varreram quase meio milhão de hectares de florestas no leste do país. A informação também foi postada no Twitter do presidente.

O Supertanker está previsto chegar na noite desta quinta-feira (22). O principal centro de abastecimento da aeronave, com capacidade para transportar 150 mil litros de água, será o aeroporto Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, o maior do país.

Aprobamos la conformación de un Gabinete de Emergencia Ambiental para hacer frente a los incendios en la Chiquitania y el oriente. Además, he instruido la contratación de un Boeing 747 Supertanker para reforzar tareas de mitigación y apagado de incendios. #UnidosEnLaAdversidad — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 21, 2019

As autoridades bolivianas também fazem acordos para ter um segundo ponto de fornecimento de água em Corumbá, no Brasil. Nesse ponto, operariam três helicópteros do Exército boliviano, um Super Puma e dois Z9 estão atualmente na área, e outros três estão previstos para serem enviados.

Atualmente, 800 militares, 250 policiais e 60 bombeiros são deslocados nas áreas afetadas, aos quais outros 700 oficiais uniformizados serão acrescentados nas próximas horas, entre outras medidas. Acompanhe a matéria da TV boliviana sobre o avião-tanque.

Fonte: aeroin.net

Comentários