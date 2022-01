Vídeo: Boi enfurecido ataca homem em rua no interior do Acre

O governador Gladson Cameli fez a entrega de cinco novos veículos à Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), nesta sexta-feira, 7. Oriundo de recursos próprios do Estado, o investimento soma R$ 589,7 mil e vem para dinamizar os serviços desempenhados pela pasta voltada ao setor rural.

Os automóveis de passeio possuem câmbio de transmissão automática e têm capacidade de transportar até cinco servidores. De acordo com Nenê Junqueira, titular da Sepa, os veículos serão utilizados no atendimento às demandas administrativas do órgão.

“Esses carros darão apoio logístico aos servidores da capital e do interior. O objetivo é que esses veículos circulem somente na zona urbana, como, por exemplo, fazendo a entrega de documentos. Com isso, não ocuparemos nossas caminhonetes, que ficarão exclusivamente à disposição dos trabalhos realizados pela Sepa junto aos nossos produtores rurais em locais de difícil acesso”, explicou.

Agronegócio desponta na administração de Gladson Cameli

Nos últimos três anos, a gestão de Gladson Cameli tem priorizado o agronegócio sustentável como nova alternativa ao desenvolvimento econômico e social do Acre. O governador tem liderado avanços históricos para que o estado retome sua vocação agrícola, sobretudo na produção em larga escala das mais diversas culturas.

“Temos tudo que é necessário para sermos uma terra próspera. Desde o início do nosso governo, o agronegócio é tratado com prioridade e apostamos muito no potencial do nosso estado. Estamos fazendo a nossa parte, que é garantir as condições para que os nossos produtores possam trabalhar com dignidade e aproveito para reafirmar que o Acre está de portas abertas para receber novos empreendimentos”, afirmou Gladson.

Todo este esforço por parte do governo acreano foi reconhecido por Mizael Mota, atual presidente da Associação dos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Baixa Verde, em Senador Guiomard. Cerca de 700 famílias vivem neste polo, um dos mais produtivos do estado.

“Hoje, 80% dos produtores do Baixa Verde estão sendo beneficiados com mecanização agrícola. Esse apoio do governo do Estado está sendo muito importante para nós. Este ano, vamos ser um dos maiores produtores de milho desse estado. Os produtores estão felizes porque estamos vivendo uma nova realidade”, comemorou.

Em 2021, mais de dois mil agricultores familiares foram atendidos pelo Estado. Para este ano, a meta é ainda mais ousada. O objetivo é alcançar cinco mil pequenos produtores rurais com a oferta de equipamentos pesados e implementos agrícolas para alavancar a produção, que tem se refletido em safras recordes.

Por meio de emendas parlamentares, pelo menos R$ 62 milhões em recursos estão assegurados ao governo para a aquisição de novas máquinas pesadas, equipamentos e caminhonetes. A expectativa é que a entrega ocorra já nos próximos meses.

O evento realizado na Associação dos Servidores do Incra (Assincra), em Rio Branco, contou ainda com a participação do procurador-geral do Estado, Marcos Mota; do diretor-presidente da Cageacre, Jessé Cruz; do deputado federal Alan Rick; dos deputados estaduais Antônio Pedro e José Bestene; entre outras autoridades.

Comentários