Cerca de oito pequenos comércios ao menos foram destruídos totalmente pelas chamas. Ninguém ainda sabe o que pode ter causado um incêndio que consumiu alguns pequenos mercados existente em um prédio comercial localizado na avenida 9 de Febrero, parte alta da cidade, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 19.

O sinistro assustou muita gente, uma vez que esses pequenos mercados vendem de tudo um pouco, o que pode ter ajudado na propagação do fogo. Muitos populares, militares ajudaram a retirar mercadorias, na tentativa de salvar algo.

Com a rápida propagação do fogo, foi necessário pedir ajuda ao 5º Batalhão dos bombeiros do Alto Acre, localizado na cidade vizinha de Epitaciolândia. Cerca de cinco veículos foram necessários para controlar as chamas.

Somente por volta das 7h40, o fogo foi controlado. Somente assim se pode ver o rastro de destruição e prejuízo deixado para trás. Inicialmente, as autoridades bolivianas acreditam em um curto na rede elétrica em um dos mercados, que se espalhou para os demais.



