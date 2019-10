Um buraco na BR 307, em frente ao Hotel Samaúma, em Cruzeiro do Sul, tem causado transtorno aos moradores e já ocasionou dois acidentes recentes. Neste domingo, 20, um carro se chocou com uma moto, ao tentar desviar da abertura na rua.

Segundo os moradores, a Prefeitura já esteve no local, mas jogou apenas concreta. Entretanto, com as fortes chuvas, a situação só piora. “Não tem apenas um buraco, são vários e a Prefeitura não toma providência”, afirmou Antônio Carlos, que mora em frente a obra mal-acabada.

Os moradores apelidaram o transtorno de “buraco do prefeito” e pedem que a gestão resolva a situação, antes que isso cause um acidente que atente contra a vida de alguém. Felizmente, no caso de hoje, ninguém se machucou.

