No vídeo é possível ver quando um homem chega de capacete no estacionamento

O furto ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Bosque, em Rio Branco. No vídeo é possível ver quando um homem chega de capacete no estacionamento de uma empresa, se aproxima do veículo e usa uma chave mestra para ligar e sair com a moto.

O ladrão ainda passa alguns minutos tentando ligar a motocicleta modelo FAN 125 e placa NAC-8165 para dar a partida, quando consegue, monta na moto e sai tranquilamente do estacionamento.

Toda ação do ladrão foi registrada pelas câmeras de segurança do local. O proprietário pede que quem tiver alguma informação sobre a moto, que ligue para o 190.

Comentários