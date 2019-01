Vítima foi atingida com vários tiros e foi levada ao Pronto Socorro em estado grave

A noite desta terça-feira (29), foi bastante agitada na área policial, com várias tentativas de homicídios em vários bairros de Rio Branco.

Uma das tentativas de homicídio ocorreu no estacionamento de um mercado, localizado na rua Campo Grande, no bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações um homem identificado pelo nome de Welison da Silva Chagas, de 28 anos, saia de um mercado quando dois homens em uma motocicleta de cor preta desceram da moto e começaram a atirar contra Welison.

O rapaz estava na companhia de um amigo, mas o alvo dos criminosos era ele, pois as câmeras de segurança do mercado registraram o crime e a polícia pode observar pelas imagens que a dupla tinha mesmo como alvo Welison, tanto que ambos saíram atirando somente na direção dele que foi atingido com tiro no rosto, perna e nadegas, o amigo dele saiu ileso.

Segundo informações populares socorreram a vítima que foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Sobral, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Pronto Socorro de Rio Branco, por uma equipe do SAMU.

