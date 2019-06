Os bombeiros chegaram em seguida e conseguiram apagar as chamas

Uma residência mista em alvenaria e madeira com paredes duplas, localizada no bairro Novo, na rua Alípio Alves, em Tarauacá, pegou fogo na manhã deste sábado (08). Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros constatou que o incêndio já havia tomado toda a sala e estava começando a passar para os demais cômodos, tendo destruído diversos bens do proprietário, o músico Edgar Albuquerque, mais conhecido como “Edgar do Som”.

“Graças à atuação rápida, a equipe impediu a propagação do fogo e o incêndio foi debelado, evitando que passasse para outras residências.”, informou o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros.

Edgar e a família – esposa e filho- conseguiram escapar sem ferimentos, mas a maior parte de seus bens, com exceção do carro, parte de sua estrutura de som e alguns banheiros químicos, foram perdidos. “Tudo que eu tinha estava aqui dentro. Minha família, que é meu maior bem, retirei graças a Deus. Perdi minhas coisas que conquistei com muito trabalho ao longos desses anos, mas Deus vai me dar força para recomeçar. Se tiver sobrado um amplificador e uma caixa de som, eu vou recomeçar do zero”, disse Edgar à imprensa no local.