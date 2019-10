Vídeo: Empresário realiza festa para milhares de crianças em Brasiléia

O empresário Júnior Vale, juntamente com sua esposa Sônia Vieira e o filho, realizaram neste final de semana, uma grande festa para celebrar o Dia da Criança. Como as demais datas que vem realizando no decorrer do ano para a população da fronteira, desta vez, as crianças foram agraciadas.

A rua na lateral do comércio (Armazém Paraíba), ficou pequena para receber as crianças que foram participar da festa e ganhar um presente. Centenas de brinquedos foram distribuídos, além de bicicletas sorteadas que fizeram a alegria de muitas.

Júnior agradeceu a Deus, por mais uma oportunidade de retribuir o carinho dos clientes, amigos e parceiros nestes anos e nos próximos. Anuncia que já está trabalhando para a festa do Natal em dezembro próximo.

O empresário também recebeu homenagens e presentes pelas suas ações que vem realizando no decorrer dos anos.

1 de 15

Comentários