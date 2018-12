A Escola Presidente Castelo Branco zona rural de Epitaciolândia no Km 20, realizou nesta sexta dia 14, uma festa de formatura com Alunos do 2º Período e 5º ano, a festa foi realizada com a parceria dos pais e apoio da Prefeitura através da SEMED.

Para Sebastião Conceição gestos da Escola, essa festa de formatura marca o primeiro passo na vida dessas crianças e serve com incentivo para que elas possam buscar um futuro melhor através dos estudos.

Para Antonio Soares presidente do Sinteac/Epitaciolândia, a Formatura marca um passo importante para essas crianças e a importância do convívio dos pais na vida escolar de seus filhos.

Veja a reportagem em vídeo:



