Polícia trabalha para desarticular uma rede de distribuição dos medicamentos

Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Civil apresentou o resultado de uma nova apreensão de anabolizantes em Rio Branco. Esta é a segunda apreensão ocorrida em uma semana, a primeira ocorreu no dia 4 de julho, em uma casa localizada no bairro Mocinha Magalhães. Dessa vez a região da apreensão foi a Baixada da Sobral, as drogas foram apreendidas com Wendel da Silva Rodrigues, de 26 anos, que é garçom. Foram apreendidos com ele uma grande quantidade de anabolizantes, e quase R$ 15.000,00 em dinheiro.

O homem foi preso na frente de uma agência dos Correios na manhã da terça-feira (9) e depois foi levado para sua casa, onde foram feitas as apreensões.

O delegado Pedro Resende, da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico explicou como Wendel conseguia os anabolizantes, “ele trazia este remédio de fora do estado, vendia aqui em Rio Branco, a profissão lícita dele é garçom, o que não compete ao que foi apreendido na casa dele em bens e dinheiro”, disse.

Além do suspeito, a polícia já catalogou usuários que serão chamados para depor. A maioria das drogas era de origem estrangeira, como Paraguai, México e Ucrânia.

As investigações apontam que existe uma rede de distribuição deste medicamento em academias de Rio Branco que levaram os policiais até dois fornecedores.

“É um crime extremamente grave contra a saúde pública uma vez que este medicamento não tem registro na Anvisa, então é um crime hediondo que será combatido no Acre”, destacou o delegado.

A pena para este crime é maior do que a tráfico de drogas pois é nocivo à saúde. “A pena inicial é de 10 anos podendo chegar até 15 anos”, finalizou.

Wendel foi preso no momento em que buscava mercadoria nos Correios, veja vídeo: