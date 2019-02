Fortaleza – Uma das lutas mais esperadas do UFC Fortaleza deste sábado foi entre o ex-campeão peso-pena José Aldo e o novato Renato Moicano. Era o encontro do fã com o ídolo. A reunião de uma lenda do MMA com um talento nato. Primeiro, o brasiliense veio ao octógono e não foi recepcionado daquela maneira totalmente excelente que um brasileiro normalmente é recebido em card no nosso país. Mas, tudo tem um motivo. Do outro lado estava um cara totalmente identificado com o País inteiro.

E foi isso que aconteceu quando José Aldo saiu do vestiário. A torcida foi ao delírio. Quando o duelo começou, houve muito estudo e pouca ação. Renato Moicano tomava a iniciativa do combate, enquanto Aldo mandava mais no contra golpe. No segundo round, o ex-campeão foi pra cima. A hora que entrou uma bomba no rosto de Moicano, entrou uma boiada na sequência, com golpes na linha de cintura e no rosto do brasiliense.

Restou ao árbitro encerrar a luta. Aldo saiu correndo em direção ao público, como já ocorrido há anos no Rio de Janeiro. Explosão de alegria no ginásio! “Quero lutar no dia 11 de maio, em Curitiba. Eu vou estar lá”, ressaltou Aldo ao final do combate.

Fonte: tribunapr.com.br

