O Domingo na Praça realizado pela Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Cultura leva diversão, alegria e cultura à comunidade. E no domingo, 2, foi realizada mais uma edição na Praça Hugo Poli, com música, dança, tendo como atração principal a apresentação da equipe Força & Ação.

Com manobras radicais sobre duas rodas e adrenalina a mil, a equipe se apresentou para centenas de pessoas que prestigiaram o evento com alegria e empolgação. Essa é a quarta vez que a equipe vem à cidade fruta de uma parceria da Prefeitura de Brasiléia com a Star Motos.

Oswaldo Dias, Diretor Presidente do Grupo Star, fala da apresentação da equipe no município.

“Foram liberados três shows para o Acre, e a gente escolheu Brasiléia como uma das cidades. Porque é uma cidade que prestigia muito a nossa marca, por isso que a gente está aqui realizando mais uma apresentação. Então a Prefeitura de Brasiléia, através da Prefeita Fernanda Hassem, que é nossa amiga, é uma prefeita que tem mostrado muito carinho com a população, não poderíamos deixar de trazer para Brasiléia, para o Alto Acre um show de categoria internacional”, disse o Presidente.

A Prefeita Fernanda Hassem que esteve presente prestigiando a apresentação e que fez parte do show, fala da satisfação em levar alegria ao público.

“As pessoas lotaram a Praça Hugo Poli, tanta gente aqui, nessa edição do domingo na praça e mais uma apresentação da equipe Força e Ação. Segundo ano consecutivo na nossa gestão, e quero agradecer o senhor Oswaldo e sua equipe Honda, por proporcionar essa linda atração aqui na nossa praça”, destacou a Prefeita.

O Domingo na Praça que vinha sendo realizado no último domingo do mês, agora acontecerá no primeiro de cada mês, visando fomentar a economia local e garantir entretenimento a população.

