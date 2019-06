O limpador de piscina José Paixão Lima dos Santos, 23 anos, ferido com dois tiros no início da tarde de segunda-feira (24) na Travessa Guarani, no bairro Aviário, em Rio Branco, segue internado em estado de saúde grave no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

A reportagem do ac24horas recebeu na manhã desta terça-feira (25), os vídeos mostrando o exato momento em que José Paixão foi ferido a tiros pelo criminoso.

O autor do crime chega numa motocicleta, deixa uma mulher em uma outra rua, e em seguida, o criminoso que ainda não foi identificado pela polícia, entra na Travessa Guarani, passa pela vítima, faz o retorno na motocicleta,se aproxima e efetua vários tiros no momento em que José Paixão tocava a campainha da casa de seu cliente.

Após a ação, o criminoso foge do local, entra na mesma rua em que deixou a mulher, que sobe na garupa da moto e em seguida fogem tomando rumo ignorado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



